Фандом Фест ВКонтакте представит кинопремьеры, игру Arknights: Endfield и разыграет 1,1 млн рублей среди косплееров и танцоров

С 10 по 11 октября 2026 года в московском ЦСКА Арена пройдёт Фандом Фест ВКонтакте — масштабный фестиваль поп-культуры, который соберёт поклонников игр, кино, литературы и азиатской эстетики. В программе — выступления китайских артистов Кай Син и WEIYI, кинопремьеры шпионского экшена «Чёрный шёлк», мелодрамы «По осколкам твоего сердца» и фильма «80 ударов в минуту», а также встречи с актёрами и режиссёрами. Среди книжных новинок — презентации манхвы «Под дубом» Ким Суджи, новых томов «Наруто» и «Магической битвы», а также встречи с авторами бестселлеров. Ведущими главной сцены станут актёры Владимир Канухин и Никита Моисеев, а программа продолжает пополняться новыми участниками.Помимо кинопремьер, на фестивале пройдут презентации книг и манги. Издательство МИФ представит Фрэнсис Кель с романом «Где мы, там ад», а АСТ — иммерсивную презентацию манхвы «Под дубом» с эксклюзивными материалами. О2 young adult книги покажет продолжения популярных серий, а Freedom — встречу с Алисой Джукич и Каролиной Харит. В лектории — дискуссии о хорроре, магреализме и книжные импровизации. «Альпина нон-фикшн» проведёт аниме-квиз, «Азбука» представит новинки One Piece и других вселенных, а «Эксмо» — новеллу Priest. Впервые на фестивале появится игровая зона Arknights: Endfield — ролевая гача-игра с открытым миром и строительством базы.Главным событием для творческих участников станут конкурсы косплея и танцевальных каверов с общим призовым фондом 1,1 млн рублей. Заявки на косплей принимаются до 30 августа, на танцы — до 13 сентября, количество финалистов и слотов в этом году увеличено вдвое. Художники и мастера смогут представить свои работы на Аллее авторов. В 2025 году фестиваль собрал 15 тысяч человек на площадке Main Stage, билеты были полностью распроданы до начала. В этом году гостям доступны места на трибуне, в ложах и на танцполе. Программа продолжает пополняться, следить за обновлениями можно в официальном сообществе ВКонтакте, а билеты уже в продаже на сайте фестиваля.