Фандом Фест ВКонтакте раскрыл новые подробности программы: художница Blue Canna, игра «Земский собор» и лекторий VK Play Talks





На главной сцене фестиваля состоится Q& A-сессия с художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna и встреча с актёрами фильма «Левша» Юрием Колокольниковым и Фёдором Федотовым. В лектории — эксклюзивная презентация игры «Земский собор» от студии Cyberia Nova и паблик-токи с ведущими экспертами игровой индустрии. Спикеры обсудят жанр MMORPG, нейросети в геймдеве и перспективы российских проектов на международном уровне. Билеты на фестиваль доступны на официальном сайте.

Актёры Юрий Колокольников и Фёдор Федотов презентуют гостям приключенческий экшен «Левша». Исполнители главных ролей покажут эксклюзивные материалы из фильма, расскажут про съёмки и закулисье, ответят на вопросы зрителей и дадут автографы.Редакция Mainstream.Geeks издательства АСТ проведёт встречу с Blue Canna, художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Она пообщается с поклонниками и ответит на вопросы аудитории.VK Видео и продакшен Stereotactic представят документальный сериал о российских комиксах «Бдыщ: сериал о комиксах в России». О новом проекте расскажут основатель издательства Bubble Comics Артём Габрелянов, директор по контенту «VK Видео» Митя Лёвин, креативный продюсер VK Видео Дмитрий Салов, исполнительный продюсер «VK Видео» Александра Бурмистрова и режиссёр Stereotactic Максим Томаш.Студия Cyberia Nova презентует новую приключенческую экшен-игру «Земский собор». В ней игроки погружаются в закулисные интриги 1613 года через историю казака Кирши. На дискуссии «История vs геймдев — когда историзм мешает геймплею» обсудят баланс между достоверностью и динамичным игровым сюжетом. Участники паблик-тока — креативный директор студии Cyberia Nova Сергей Русских и креативный директор журнала «Навигатор игрового мира» Александр Артемов.На дискуссии о культурном феномене игр обсудят литературу, где видеоигры рассматриваются как часть современного искусства. Спикеры — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства БОМБОРА Владимир Обручев, автор книги «Хочу в геймдев!» Константин Сахнов и креативный директор «Игромании» Артур Сопельник. Модерировать встречу будет руководитель VK Play Media Александр Егоров.Тренды, формирующие жанр MMORPG, обсудят продюсер Astrum Entertainment Геннадий Колшанский, руководитель VK Play Media Александр Егоров, ведущий менеджер проектов 4Game Давид Акопян, менеджер проекта VK Видео Live Андрей Фролов и стример Антон Rubendahouse Бобровников. Ностальгию по ужастикам и подростковую идентичность через призму визуальной новеллы Pink Noise разберут CEO Somber Games Анна Кабаева и художник проекта Анастасия Шуркина.Про успех китайской Souls-like игры Black Myth: Wukong поговорят главный редактор VK Play Media Семён Кудряшов, PR-менеджер «СофтКлаб» Александр Каримов, редактор игрового направления RuStore Евгений Миркин и главный редактор PlayGround.ru Николай Семенко. Спикеры разберут, почему экшен-проект понравился и хардкорным геймерам, и ценителям восточной культуры. Создатель визуальной новеллы The Hungry Town Алексей Найденов расскажет, как интегрировать искусственный интеллект в инди-разработку и грамотно распределить задачи между человеком и нейросетью, при этом сохранив авторскую задумку.В лектории обсудят культурный экспорт на примере Японии и Южной Кореи и перспективы российских проектов на международной арене. В дискуссии примут участие глава VK Play Александр Михеев, эксперт по праву в игровой индустрии Александр Журавлёв, режиссёр Михаил Райхельгауз, креативный директор киностудии «Союзмультфильм» Мария Савиных и исполнительный директор 1С Game Studios Сергей Волков. Про особенности геймдев-обучения в России расскажет менеджер образовательных проектов VK Education Алексей Дроконов. Эксперт разберёт влияние европейской и азиатской школ на отечественную игровую индустрию и оценит первые результаты этого синтеза.Фандом Фест ВКонтакте пройдёт 22 и 23 ноября в Москве на площадке Main Stage. В начале октября фестиваль объявил ведущих главной сцены: ими станут рэпер BIG RUSSIAN BOSS, блогер Дима Масленников, музыкант Никита Сударь и стример BIGRUSSIANMUM. Для гостей пройдёт презентация фильма «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях и российская премьера аниме «Стометровка». Косплееры представят на конкурсе образы персонажей из разных вселенных, а танцоры посоревнуются в K-pop Cover Dance Champ. Победители этих состязаний разделят общий призовой фонд в 1,1 миллиона рублей. Другие новости о фестивале можно найти в официальном сообществе фестиваля.