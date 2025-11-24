Фандом Фест ВКонтакте собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры

Фестиваль прошёл 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. Все билеты всех категорий были распроданы до старта события. На главной сцене выступили EVERGLOW, DKB, The Last Live, Nomads, WEIYI и КАЙ. На фестивале эксклюзивно показали отрывки из фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл». Saikono анонсировал дату выхода финального эпизода «Зайчика», создатели «Вампиров средней полосы» рассказали о развязке третьего сезона.
На фестивале состоялся международный дебют корейского бойз-бэнда The Last Live: артисты исполнили песни, которых ещё нет в записи. Первый альбом музыканты выпустят в декабре этого года. Певец из Китая КАЙ презентовал свою авторскую песню, в разговоре с журналистами отметил, что Россия вдохновляет его мечтать и быть собой.
На мероприятии Saikono анонсировал пятую главу хоррор-игры «Зайчик». Релиз состоится 5 декабря. У нового эпизода 20 альтернативных концовок. Автор рассказал, что планирует приквел к игре: мангу про Ромку и Бяшу — героев игры «Зайчик».
Создатели сериала «Вампиры средней полосы» эксклюзивно для гостей фестиваля представили трейлер финала третьего сезона. Релиз последних пяти серий состоится в феврале 2026 года.
На Фандом Фесте ВКонтакте эксклюзивно показали фрагменты из новой сказки «Буратино». С гостями пообщались актёры Виталия Корниенко, Степан Белозёров и сценарист Андрей Золотарёв. Евгений Ткачук, Даниил Воробьёв и Марк-Малик Мурашкин представили приключенческий блокбастер «Волчок».
На фестивале прошла презентация номинанта Каннского кинофестиваля — картины «Умри, моя любовь». Российскую премьеру аниме «Стометровка» представил Дмитрий Чеботарёв, подаривший голос одному из ключевых персонажей. Компания «Русский репортаж», официальный дистрибьютор «Стометровки» в России, получила признание фандом-сообщества и медаль от Фандом Феста ВКонтакте.
Режиссёр Андрей Волгин, продюсер Вадим Быркин и актриса Чжэн Ханьи эксклюзивно показали первый тизер фильма «Чёрный шёлк» (продолжения детективного экшена «Красный шёлк»).
О хорроре «Возвращение в Сайлент Хилл» рассказал актёр театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев. Гости увидели эксклюзивные видеоматериалы и обращение режиссёра к аудитории. Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко представил полнометражный фильм «Смешарики сквозь вселенные».
На фестивале гости пообщались с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович, художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna. На паблик-токе от «Азбуки» — встретили блогера Энтони Юлая.
Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки и издательство О2 представили медиапроект «Точка зрения Всеведущего читателя». Послушать его можно эксклюзивно в «VK Музыке».
Впервые на фестивале представили одну из самых популярных мобильных MOBA-игр — Mobile Legends: Bang Bang. На Фандом Фест ВКонтакте вернулась Honkai: Star Rail — в зоне VK Play гости попробовали новую версию игры 3.7 «Стать вчерашним завтра».
На главной сцене состоялись конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ. Жюри выбрало лучших среди 163 косплееров и 30 танцевальных команд. Победители разделили призовой фонд — 1,1 миллиона рублей.
На фестивале создали доступную среду для посетителей с инвалидностью. У главной сцены построили подиум для маломобильных людей и пандусы. Впервые на Фандом Фесте ВКонтакте треки исполнителей на китайском и корейском языках перевели на русский жестовый язык.