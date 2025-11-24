Фандом Фест ВКонтакте собрал 15 тысяч поклонников поп-культуры





Фестиваль прошёл 22 и 23 ноября на площадке Main Stage в Москве. Все билеты всех категорий были распроданы до старта события. На главной сцене выступили EVERGLOW, DKB, The Last Live, Nomads, WEIYI и КАЙ. На фестивале эксклюзивно показали отрывки из фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл». Saikono анонсировал дату выхода финального эпизода «Зайчика», создатели «Вампиров средней полосы» рассказали о развязке третьего сезона.

На главной сцене хедлайнеры EVERGLOW исполнили свои хиты и объявили, что в 2026 году проведут тур по шести городам России.На фестивале состоялся международный дебют корейского бойз-бэнда The Last Live: артисты исполнили песни, которых ещё нет в записи. Первый альбом музыканты выпустят в декабре этого года. Певец из Китая КАЙ презентовал свою авторскую песню, в разговоре с журналистами отметил, что Россия вдохновляет его мечтать и быть собой.На мероприятии Saikono анонсировал пятую главу хоррор-игры «Зайчик». Релиз состоится 5 декабря. У нового эпизода 20 альтернативных концовок. Автор рассказал, что планирует приквел к игре: мангу про Ромку и Бяшу — героев игры «Зайчик».Юрий Колокольников и Фёдор Федотов вышли на главную сцену в образах своих персонажей из фильма «Левша». Про приключенческий экшен актёры рассказали вместе с другим героем картины: имя робота-помощника пока держится в секрете.Создатели сериала «Вампиры средней полосы» эксклюзивно для гостей фестиваля представили трейлер финала третьего сезона. Релиз последних пяти серий состоится в феврале 2026 года.На Фандом Фесте ВКонтакте эксклюзивно показали фрагменты из новой сказки «Буратино». С гостями пообщались актёры Виталия Корниенко, Степан Белозёров и сценарист Андрей Золотарёв. Евгений Ткачук, Даниил Воробьёв и Марк-Малик Мурашкин представили приключенческий блокбастер «Волчок».На фестивале прошла презентация номинанта Каннского кинофестиваля — картины «Умри, моя любовь». Российскую премьеру аниме «Стометровка» представил Дмитрий Чеботарёв, подаривший голос одному из ключевых персонажей. Компания «Русский репортаж», официальный дистрибьютор «Стометровки» в России, получила признание фандом-сообщества и медаль от Фандом Феста ВКонтакте.Режиссёр Андрей Волгин, продюсер Вадим Быркин и актриса Чжэн Ханьи эксклюзивно показали первый тизер фильма «Чёрный шёлк» (продолжения детективного экшена «Красный шёлк»).На презентации картины по бестселлеру Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито» актёры, сыгравшие главных героев, впервые выступили перед зрителями и показали отрывок из экранизации: сцену знакомства Полины Тумановой и Барса. Режиссёр Дарья Лебедева, актёры Мила Ершова и Юрий Насонов поговорили об успехе фильма «Сводишь с ума».О хорроре «Возвращение в Сайлент Хилл» рассказал актёр театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев. Гости увидели эксклюзивные видеоматериалы и обращение режиссёра к аудитории. Писатель и сценарист Сергей Лукьяненко представил полнометражный фильм «Смешарики сквозь вселенные».На фестивале гости пообщались с одним из самых популярных авторов российского young adult Асей Лавринович, художницей манхвы «Берегись этой чертовки!» Blue Canna. На паблик-токе от «Азбуки» — встретили блогера Энтони Юлая.Редакция подкастов и аудиокниг VK Музыки и издательство О2 представили медиапроект «Точка зрения Всеведущего читателя». Послушать его можно эксклюзивно в «VK Музыке».«VK Видео» и продакшен Stereotactic презентовали документальный сериал о российских комиксах «Бдыщ: сериал о комиксах в России». Студия Cyberia Nova представила новую приключенческую экшен-игру «Земский собор». В ней игроки погружаются в закулисные интриги 1613 года через историю казака Кирши.Впервые на фестивале представили одну из самых популярных мобильных MOBA-игр — Mobile Legends: Bang Bang. На Фандом Фест ВКонтакте вернулась Honkai: Star Rail — в зоне VK Play гости попробовали новую версию игры 3.7 «Стать вчерашним завтра».На главной сцене состоялись конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ. Жюри выбрало лучших среди 163 косплееров и 30 танцевальных команд. Победители разделили призовой фонд — 1,1 миллиона рублей.На фестивале создали доступную среду для посетителей с инвалидностью. У главной сцены построили подиум для маломобильных людей и пандусы. Впервые на Фандом Фесте ВКонтакте треки исполнителей на китайском и корейском языках перевели на русский жестовый язык.