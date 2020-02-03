Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать разработчиков операционных систем Apple, Google и Microsoft отвечать за предустановку российского софта вместе с производителями устройств. Об этом говорится в концепции подзаконных актов к закону о предустановке.



Помимо этого, ведомство хочет, чтобы разработчики ОС обеспечили возможность полноценного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе и российских в случае, если это не препятствует нормальной работе устройств.



ФАС должна представить проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля, об этом сообщил один из источников издания «Коммерсантъ». Ведомство ранее уже предлагало ввести в законодательство требование, по которому весь предварительно загруженный софт был полностью удаляем. На тот момент проект службы остался без согласования.



Эксперты полагают, что Apple, Google и Microsoft работают в РФ через посредников и серьезных рисков в плане санкций для них не предусматривается, поэтому компании вряд ли будут придерживаться требований ФАС. Они также отметили, что сейчас у пользователей отсутствует возможность удаления рада предустановленных приложений, таких как сервисы Google, клиент Facebook или браузер Edge на Windows. Компании зарабатывают на этом, поэтому реализовывать полноценное удаление для них будет не выгодно. Инициатива службы может позитивно отразиться на конкуренции, поставив разработчиков софта в равные условия.





