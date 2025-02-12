ФАС крайне удивили цены на Samsung Galaxy в России. Грядут большие проверки!

Фото: Unsplash
Антимонопольная служба России заинтересовалась странными совпадениями цифр на ценниках к флагманским смартфонам Samsung Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. Ведомство заподозрило сговор, но всё может быть совершенно иначе.
Эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что «ценники под копирку» — это не инициатива магазинов, а указка производителя либо импортера. Так называемые РРЦ (рекомендуемая розничная цена) ранее негласно устанавливали многие вендоры, к примеру, Apple и Samsung.
Антимонопольная служба России заинтересовалась странными совпадениями цифр на ценниках к флагманским смартфонам Samsung Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. Ведомство заподозрило сговор, но всё может быть совершенно иначе.
Эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что «ценники под копирку» — это не инициатива магазинов, а указка производителя либо импортера. Так называемые РРЦ (рекомендуемая розничная цена) ранее негласно устанавливали многие вендоры, к примеру, Apple и Samsung.
«Это нелегальная практика, противоречащая законодательству о защите конкуренции. ФАС уже неоднократно выявляла подобные нарушения в деятельности российских представительств иностранных компаний, в том числе в 2019 году у Samsung, диктовавшей продавцам цены на телефоны и планшеты», — говорит глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.
Господин Павлов уверен, что сами ритейлеры были бы не против снизить цену, чтобы привлечь покупателя и торговать в более выгодных, чем конкуренты, условиях.
При этом официально сети не подтверждают наличие РРЦ и говорят, что им «неизвестно о какой-либо координации цен». Пресс-службы ритейлеров уверяют, что розничные цены устанавливаются исключительно с учетом планов продаж, «анализа конкурентной среды» и рыночных факторов вроде закупочной цены, курса валют и стоимости доставки. Иными словами, одинаковые ценники на одну и ту же модель — это, по мнению магазинов, результат конкуренции и свободного рынка.
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides