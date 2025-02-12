ФАС крайне удивили цены на Samsung Galaxy в России. Грядут большие проверки!

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Антимонопольная служба России заинтересовалась странными совпадениями цифр на ценниках к флагманским смартфонам Samsung Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. Ведомство заподозрило сговор, но всё может быть совершенно иначе.

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По данным «Известий», ФАС готовит масштабную проверку крупных сетевых продавцов электроники, которые торгуют смартфонами от Samsung. Поводом послужили практически одинаковые ценники на модель Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. К примеру, базовая версия на 128 Гб стоит 99 990 рублей, модель S25 Plus на 256 Гб продается за 129 990 рублей, а S25 Ultra — 159 990 рублей, причем цифры не меняются в зависимости от магазина. В редких случаях разница может составлять до 1000 рублей. Антимонопольщики заподозрили ценовой сговор между ритейлерами и собираются проанализировать ситуацию.

Эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что «ценники под копирку» — это не инициатива магазинов, а указка производителя либо импортера. Так называемые РРЦ (рекомендуемая розничная цена) ранее негласно устанавливали многие вендоры, к примеру, Apple и Samsung.

«Это нелегальная практика, противоречащая законодательству о защите конкуренции. ФАС уже неоднократно выявляла подобные нарушения в деятельности российских представительств иностранных компаний, в том числе в 2019 году у Samsung, диктовавшей продавцам цены на телефоны и планшеты», — говорит глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов. 

Господин Павлов уверен, что сами ритейлеры были бы не против снизить цену, чтобы привлечь покупателя и торговать в более выгодных, чем конкуренты, условиях.

При этом официально сети не подтверждают наличие РРЦ и говорят, что им «неизвестно о какой-либо координации цен». Пресс-службы ритейлеров уверяют, что розничные цены устанавливаются исключительно с учетом планов продаж, «анализа конкурентной среды» и рыночных факторов вроде закупочной цены, курса валют и стоимости доставки. Иными словами, одинаковые ценники на одну и ту же модель — это, по мнению магазинов, результат конкуренции и свободного рынка. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+25
Volnorez Uraganov
Странно что одинаковые цены на смартфоны вызвали вопросы, а то что на аудио-видео технику и прочую электронную продукцию цены так же совпадают у всех торгующих в розницу вопросов не вызвали , вы вообще в курсе , что преплачиваете за телевизоры , видео, аудио внушительную стоимость равную 40% от ценника , именно 40% накидывают к стоимости магазины торгующие электронникой, а ведь это так же сговор
Сегодня в 16:23
#
tellurian
+2153
tellurian
Так всегда было. Даже сейчас, вроде Apple ушла, а в сетевых магазинах цены на айфоны, айпады и наушники почти одинаковые.
Сегодня в 17:04
#
tellurian
+2153
tellurian tellurian
Это ещё связного нет.
Сегодня в 17:05
#

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