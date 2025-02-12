ФАС крайне удивили цены на Samsung Galaxy в России. Грядут большие проверки!

Антимонопольная служба России заинтересовалась странными совпадениями цифр на ценниках к флагманским смартфонам Samsung Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. Ведомство заподозрило сговор, но всё может быть совершенно иначе.

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По данным «Известий», ФАС готовит масштабную проверку крупных сетевых продавцов электроники, которые торгуют смартфонами от Samsung. Поводом послужили практически одинаковые ценники на модель Galaxy S25 у совершенно разных ритейлеров. К примеру, базовая версия на 128 Гб стоит 99 990 рублей, модель S25 Plus на 256 Гб продается за 129 990 рублей, а S25 Ultra — 159 990 рублей, причем цифры не меняются в зависимости от магазина. В редких случаях разница может составлять до 1000 рублей. Антимонопольщики заподозрили ценовой сговор между ритейлерами и собираются проанализировать ситуацию.Эксперты, опрошенные «Известиями», предполагают, что «ценники под копирку» — это не инициатива магазинов, а указка производителя либо импортера. Так называемые РРЦ (рекомендуемая розничная цена) ранее негласно устанавливали многие вендоры, к примеру, Apple и Samsung.