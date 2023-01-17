ФАС оштрафовала Apple на 1,17 млрд рублей сразу после анонса новых компьютеров. Совпадение?

Александр


Федеральная антимонопольная служба РФ наложила на компанию Apple штраф в размере 1 177 988 700 рублей (более 17 миллионов долларов США). Пресс-релиз об этом появился на сайте ведомства почти одновременно с тем, как на сайте Apple появились пресс-релизы, в которых рассказывается о новых моделях Mac mini и MacBook Pro с процессорами M2 Pro и M2 Max.

Ещё в июне 2022 года ФАС признала, что компания Apple нарушает антимонопольное законодательство, вынуждая российских разработчиков использовать в приложениях только её платёжный инструмент. Кроме того, правила App Store запрещали разработчикам информировать пользователей о возможности использования альтернативных способов оплаты вне приложений. В частности, в форме регистрации не допускались ссылки на сторонние ресурсы, где была бы возможна оплата услуг, а при выявлении подобной ссылки модераторы Apple не допускали приложение в магазин.

ФАС указывает, что компания Apple должна оплатить штраф за злоупотребление доминирующим положением в течение двух месяцев с момента вступления документа в законную силу.
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Комментарии

Dmitriy
+360
Dmitriy
Ну то, Яндекс стал монополистом -аггрегатором доставки еды ФАС дела нет.
Про монополии на энергоносители — тоже вякать не станут.
А тут нашли жертву. Правда не получат нихрена, но премии отгребут.
2 часа назад в 18:13
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–880
n0mer Dmitriy
Как надо ещё обоссать эппл подсосов, чтобы они уже догнали, что нац интересы превыше всего? Что нужно эпплу изъять в устройствах, чтобы у терпил уважение к себе появилось?
30 минут назад
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