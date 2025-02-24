ФАС прижала четыре банка за хитрости со вкладами и рекламой

Федеральная антимонопольная служба выявила недобросовестную рекламу у российских банков и назначила им за это увесистый штраф. Подробности собрали в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, ФАС усмотрела в рекламных кампаниях четырех банков введение клиентов в заблуждение. К примеру, «Альфа-банк» размещал «привлекательную для потребителей» информацию о бесплатном счете для инвестиций, а другие не менее важные условия указывались мелким шрифтом и так быстро, что их объективно невозможно было прочесть.«Газпромбанк» размещал на московских билбирдах рекламу вкладов под 22%, однако ряд условий, снижающих ставку, не указывались вовсе. Похожее нарушение допустил ВТБ.Что касается «Т-банка», то он размещал в своем приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя — то есть фактически не маркировал рекламу должным образом.Суммарно четыре банка заплатят 22 миллиона рублей. Сумма немалая, но в теории заработано ими за счет вводящей в заблуждение рекламы могло быть гораздо больше.