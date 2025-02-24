ФАС прижала четыре банка за хитрости со вкладами и рекламой

Олег

Банки


Федеральная антимонопольная служба выявила недобросовестную рекламу у российских банков и назначила им за это увесистый штраф. Подробности собрали в «Коммерсанте».

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Согласно источнику, ФАС усмотрела в рекламных кампаниях четырех банков введение клиентов в заблуждение. К примеру, «Альфа-банк» размещал «привлекательную для потребителей» информацию о бесплатном счете для инвестиций, а другие не менее важные условия указывались мелким шрифтом и так быстро, что их объективно невозможно было прочесть.

«Газпромбанк» размещал на московских билбирдах рекламу вкладов под 22%, однако ряд условий, снижающих ставку, не указывались вовсе. Похожее нарушение допустил ВТБ.

Что касается «Т-банка», то он размещал в своем приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя — то есть фактически не маркировал рекламу должным образом.

Суммарно четыре банка заплатят 22 миллиона рублей. Сумма немалая, но в теории заработано ими за счет вводящей в заблуждение рекламы могло быть гораздо больше. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3919
kardigan
Да уж. Чтоб полностью и досконально ознакомится с условиями договора, которые бедолага заключает с банком, с этими кипами бумаг просто замучаешься разбираться. Да и написано весьма хитро, поэтому большинство из нас и попадает на эти удочки-кто то по незнанию, а кто то просто не желая тратить время .
Сегодня в 15:59
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+653
law
Альфа вообще постоянно подсовывала мне предложение кредита от сторонной организации какой то сомнительной причем прям на видном месте возле карты, пожаловался отключили
час назад в 18:21
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