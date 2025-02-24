ФАС прижала четыре банка за хитрости со вкладами и рекламой

Федеральная антимонопольная служба выявила недобросовестную рекламу у российских банков и назначила им за это увесистый штраф. Подробности собрали в «Коммерсанте».
«Газпромбанк» размещал на московских билбирдах рекламу вкладов под 22%, однако ряд условий, снижающих ставку, не указывались вовсе. Похожее нарушение допустил ВТБ.
Что касается «Т-банка», то он размещал в своем приложении рекламный баннер Kaspersky Safe Kids без указания на рекламодателя — то есть фактически не маркировал рекламу должным образом.
Суммарно четыре банка заплатят 22 миллиона рублей. Сумма немалая, но в теории заработано ими за счет вводящей в заблуждение рекламы могло быть гораздо больше.