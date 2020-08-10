Федеральная антимонопольная служба признала, что Apple ограничивает конкуренцию на рынке мобильных приложений. Дело рассматривалось более года по жалобе «Лаборатории Касперского».
Летом 2019 года «Лаборатории Касперского» обратилась в ФАС с жалобой на то, что Apple отклонила из App Store приложение Kaspersky Safe Kids из-за того, что его возможности частично повторяют встроенный в iOS родительский контроль. С того времени ведомство расследовало возможные нарушения.
«Apple занимает доминирующее положение с долей 100% на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, поскольку установить такое приложение легальным способом возможно только из магазина App Store», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
ФАС выяснила, что с октября 2018 года Apple реализовывала политику «по ограничению инструментов и возможностей для разработки приложений родительского контроля, в результате чего большая часть функционала приложений сторонних разработчиков была утрачена». Реализация этой политика по времени совпала с появлением собственного предустановленного решения от Apple, повторяющего возможности многих приложений для родительского контроля.
ФАС собирается выдать Apple предписание об устранении нарушений. Как именно необходимо устранять их, не конкретизируется. Также неизвестно, что грозит компании, если она не выполнит это предписание.
Apple собирается оспорить претензии со стороны ФАС через суд. Представитель пресс-службы Apple в России сообщил, что компания не признаёт обвинения, поскольку «всем разработчикам предоставляются равные возможности». Кроме того, он заявил, что Apple сотрудничала с «Лабораторией Касперского», чтобы её приложения успешно прошли модерацию в App Store. В настоящее время в App Store размещено 13 приложений «Лаборатории Касперского».
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