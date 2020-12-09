





Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) обратился в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с просьбой провести проверку деятельности YouTube. Он считает, что сервис злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке.Специалисты РОЦИТ выяснили, что YouTube является вторым по популярности сайтом в мире и полагают, что он доминирует в России на рынке онлайн-видео. В то же время пользовательское соглашение YouTube якобы не уточняет, законодательство какой страны должно применяться при взаимоотношениях сервиса и пользователей.РОЦИТ взволнован тем, что YouTube может удалять контент и целые аккаунты по своему усмотрению, не руководствуясь российским законодательством. Кроме того, организация считает абсолютно непрозрачными для пользователей и контролирующих органов алгоритмы YouTube, которые определяют, какие видео попадают в тренды, рекомендации, следующие в списке автоматического воспроизведения и в поисковую выдачу по тем или иным словам. Из этого специалисты делают вывод, что YouTube может манипулировать показом видео и выдавать совсем не те ролики, которые на самом деле интересны пользователям.РОЦИТ просит ФАС возбудить в отношении компании Google, которой принадлежит YouTube, дело о нарушении антимонопольного законодательства, признать компанию злоупотребившей доминирующим положением и выдать предписание о прекращении нарушения.