ФАС разберется, почему на OZON и Wildberries всё так возмутительно дёшево. Покупателей никто не спрашивает

Олег

WB


Представители розничной офлайн-торговли пожаловались в ФАС на маркетплейсы — они утверждают, что с большими площадками невозможно конкурировать, а значит они нарушают законодательство страны. Об этом рассказали в РБК.

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Согласно источнику, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с жалобой на российские маркетплейсы. Магазины недовольны, что площадки вроде WB и OZON устанавливают настолько низкие цены на электронику, что обычная федеральная розница никак не может с ними соревноваться. Ввиду этого у ФАС просят дать оценку поведению маркетплейсов с точки зрения антимонопольного законодательства.

Розничные сети уверены: маркетплейсы «необоснованно» уменьшают стоимость товаров даже ниже их себестоимости, в том числе за свой счет — разница с обычной розницей может достигать 20-70%. Они считают это незаконным демпингом цен и вмешательством в политику ценнобразования третьих лиц (подразумеваются продавцы, торгующие на площадках). Офлайн-продавцы называют такое поведение «негативным исключением на российском рынке, которое ведет к драматическим последствиям».

«Подобный демпинг со стороны маркетплейсов способствовал перетоку покупателей на их площадки, что привело к падению продаж электроники и бытовой техники в розничных магазинах в 2024 году на 16% в натуральном выражении», — цитата из письма в ФАС. 

Представитель WB прокомментировал письмо. Он отметил, что в условиях присутствия на рынке множества продавцов, товаров, производителей и каналов продаж никто не ограничен в стратегиях ведения торговли, и считает, что офлайн фактически хочет установить одинаково высокие цены на товары для всех. Что же касается продавцов, то, по мнению WB, они соглашаются на скидки добровольно и получают предупреждения о распродажах заранее. Похожие тезисы высказал и OZON, а вот представитель «Яндекс Маркета» отказался от комментариев.

ФАС подтвердил получение письма и рассмотрит его «в установленном порядке». 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+225
просто дед
Ах…ели просто. Бред какой то несут, никто никогда в жизни не будет торговать ниже себестоимости. Это не маркеты цены занижают, а розница их завышает. На один и тот же бренд цена может оч сильно отличаться, понятное дело что от них люди уходят.
Петушары !
2 часа назад в 17:07
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tellurian
+2148
tellurian
Продают не столько маркетплейсы, а тысячи и десятки тысяч продавцов.
Крупные сети пусть снижают свои издержки. Площадь магазинов.
Во многих странах онлайн торговля приводит к уменьшению количества оффлайн магазинов и их площадей. Надо уметь адаптироваться.
52 минуты назад
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