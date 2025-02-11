ФАС разберется, почему на OZON и Wildberries всё так возмутительно дёшево. Покупателей никто не спрашивает

Представители розничной офлайн-торговли пожаловались в ФАС на маркетплейсы — они утверждают, что с большими площадками невозможно конкурировать, а значит они нарушают законодательство страны. Об этом рассказали в РБК.

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Согласно источнику, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Федеральную антимонопольную службу письмо с жалобой на российские маркетплейсы. Магазины недовольны, что площадки вроде WB и OZON устанавливают настолько низкие цены на электронику, что обычная федеральная розница никак не может с ними соревноваться. Ввиду этого у ФАС просят дать оценку поведению маркетплейсов с точки зрения антимонопольного законодательства.Розничные сети уверены: маркетплейсыуменьшают стоимость товаров даже ниже их себестоимости, в том числе за свой счет — разница с обычной розницей может достигать 20-70%. Они считают это незаконным демпингом цен и вмешательством в политику ценнобразования третьих лиц (подразумеваются продавцы, торгующие на площадках). Офлайн-продавцы называют такое поведение