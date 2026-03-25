ФАС разрешила рекламу в Telegram и YouTube, но не навсегда. Обратный отсчет начался

Власти РФ дали послабление в отношении рекламы в нежелательных зарубежных сервисах. Об этом пишет «Интерфакс».

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — ФАС.