ФАС разрешила рекламу в Telegram и YouTube, но не навсегда. Обратный отсчет начался

Власти РФ дали послабление в отношении рекламы в нежелательных зарубежных сервисах. Об этом пишет «Интерфакс».
Напомним, что ранее в СМИ давался комментарий ФАС о незаконности рекламы в Telegram и YouTube. Он вызвал много беспокойства среди блогеров и обычных пользователей. Теперь ведомство решила отсрочить запрет и заявило:
«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — ФАС.
Что касается контроля, то ведомство пояснило: по фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания её размещения, в том числе договоры и платежные поручения.