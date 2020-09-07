«Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — Антон Горелкин.







Член комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин попросил ФАС проверить ситуацию с доступом российских разработчиков приложений в рабочую среду Apple. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение от 28 августа.Сообщается, что разработчики из России неоднократно жаловались на проблемы с регистрацией аккаунта разработчика, без которого невозможно опубликовать приложение в онлайн-магазине App Store. Из-за этого они вынуждены приобретать на черном рынке аккаунты, которые зарегистрированы в США и Китае, за 300-500 долларов. Горелкин пояснил, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик намерен оплатить учетную запись, но формат данных российских банков не соответствует требованиям корпорации, поэтому подключения к системе не происходит. По словам депутата, для разработчиков же из США и Китая действует алгоритм подтверждения личности через популярные платежные системы. Этот вариант недоступен российским компаниям.В ФАС подтвердили получение запроса, по нему проводится работа. Представитель ведомства отметил, что ранее жалоб от участников рынка по вопросам регистрации аккаунтов в Apple не поступало. Регулятор признал 10 августа компанию нарушителем антимонопольного законодательства по жалобе «Лаборатории Касперского» на необоснованный отказ разработчикам приложений для родительского контроля в использовании ряда инструментов и возможностей магазина приложений.