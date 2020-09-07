Член комитета Госдумы по информполитике, депутат фракции «Единой России» Антон Горелкин попросил ФАС проверить ситуацию с доступом российских разработчиков приложений в рабочую среду Apple. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение от 28 августа.
Сообщается, что разработчики из России неоднократно жаловались на проблемы с регистрацией аккаунта разработчика, без которого невозможно опубликовать приложение в онлайн-магазине App Store. Из-за этого они вынуждены приобретать на черном рынке аккаунты, которые зарегистрированы в США и Китае, за 300-500 долларов. Горелкин пояснил, что для подтверждения личности Apple запрашивает платежный адрес у банка, через который разработчик намерен оплатить учетную запись, но формат данных российских банков не соответствует требованиям корпорации, поэтому подключения к системе не происходит. По словам депутата, для разработчиков же из США и Китая действует алгоритм подтверждения личности через популярные платежные системы. Этот вариант недоступен российским компаниям.
«Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию», — Антон Горелкин.
В ФАС подтвердили получение запроса, по нему проводится работа. Представитель ведомства отметил, что ранее жалоб от участников рынка по вопросам регистрации аккаунтов в Apple не поступало. Регулятор признал 10 августа компанию нарушителем антимонопольного законодательства по жалобе «Лаборатории Касперского» на необоснованный отказ разработчикам приложений для родительского контроля в использовании ряда инструментов и возможностей магазина приложений.
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1. Проблема реально существует. Ей примерно полгода. Apple изменила принцип аутентификации разработчиков в своей системе, и мне почти сразу начали писать жалобы разработчики на невозможность зарегистрироваться. Пишут каждый день. Вот сегодня человек написал: «Добрый день! Подтверждаю проблему с оплатой аккаунта разработчиков Apple. Столкнулся с ней еще 6 месяцев назад. Спасибо, что подняли эту тему!»
2. Да, я проверял. Сам я не программист, но я специально попросил человека, которому доверяю и который занимается созданием приложений, зарегистрировать в Apple новый аккаунт разработчика. Это у него не вышло и не выходит до сих пор.
3. Причина обращения в ФАС — очевидная для меня дискриминация российских разработчиков (многие другие страны тоже попали, но у них свои депутаты есть).
4. Это новый, ранее не встречавшийся в мировой практике, тип дискриминации пользователей-разработчиков большой цифровой платформы.
5. Аккаунты разработчиков Apple действительно продаются «вчерную» по 300-500 долларов. Они зарегистрированы в США и КНР. Эту информацию я получил от нескольких независимых источников, не знакомых друг с другом.
6. Я абсолютно ничего не имею лично против компании Apple вне контекста сложившейся ситуации с аккаунтами разработчиков. В уходе компании с нашего рынка я не вижу ничего полезного для России и НЕ добиваюсь этого. В конце концов, у меня самого айфон, и я хочу им пользоваться дальше, и чтобы в нем регулярно появлялись новые приложения российских программистов.
7. На данном этапе моя цель — получить от ФАС официальную оценку ситуации.
8. Да, я пытался связываться с представительством Apple в России. Они заявили, что не имеют никакого отношения к цифровой дистрибуции и отправили меня в Ирландию. На мой взгляд, в этом можно усмотреть нарушение закона: работа в стране без официального представительства. По этому поводу я тоже хотел бы увидеть оценку экспертов ФАС. Я также направил официальный запрос советнику юридической фирмы Бейкер и Макензи Дарье Еромолиной, которая представляет в РФ интересы Apple Distribution International Ltd., расположенной в Республике Ирландия.
9. С учетом позиций ФАС и юристов Apple мы разрабатываем сценарий дальнейших действий. За мной за последние недели сформировалась целая армия злых российских разработчиков) а это лучший мотиватор!
В идеале, хотелось бы, конечно, чтобы без всяких скандалов Apple отладила систему так, чтобы разработчики из России могли без проблем регистрировать аккаунты для создания своих приложений. Но, возможно, есть какие-то подводные камни, о которых сама компания говорить не хочет. Вот их мы сейчас и пытаемся обнаружить.
Надо узнать мнение двух сторон.
А так я считаю молодец в этом вопросе.
Я некоторые его инициативы не поддерживаю!