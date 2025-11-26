Top.Mail.Ru

ФАС вмешалась в противостояние банков и маркетплейсов

Олег
Сбер

Антимонопольная служба обратила внимание на вопрос конкуренции банков и маркетплейсов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Комментарии от лица ведомства дала замглавы ФАС Адиля Вяселева. Она сообщила, что уже получила письмо ЦБ РФ с предложением запретить маркетплейсам менять цену товара в зависимости от способа оплаты и анализирует его; а также подчеркнула, что платформы и без того регулярно получают предписания, например, по поводу блокировки ЛК продавцов и навязывания акций.

Также ФАС недавно пресекла попытку одной из площадок навязывать продавцам открытие счета в ее внутреннем банке. Что касается обсуждаемого спора, то ведомство «различает скидки и бонусы внутри экосистем банков и маркетплейсов и изменение конечной цены товара в зависимости от типа оплаты». Первое не запрещено законом, если не создает дискриминационных условий и не вводит потребителей в заблуждение.

ФАС подытожила: конкуренция между маркетплейсами и традиционными каналами продаж продолжится, а рынок сам выявит наиболее эффективные модели, обеспечивающие доступные цены и качество товара для потребителей. 

7
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

+35
nomer010
Ну неужели
Сегодня в 09:33
#
+201
Gabriel
Какая рассудительность. Редкий случай )
6 минут назад
#