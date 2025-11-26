ФАС вмешалась в противостояние банков и маркетплейсов

Антимонопольная служба обратила внимание на вопрос конкуренции банков и маркетплейсов в России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Также ФАС недавно пресекла попытку одной из площадок навязывать продавцам открытие счета в ее внутреннем банке. Что касается обсуждаемого спора, то ведомство «различает скидки и бонусы внутри экосистем банков и маркетплейсов и изменение конечной цены товара в зависимости от типа оплаты». Первое не запрещено законом, если не создает дискриминационных условий и не вводит потребителей в заблуждение.
ФАС подытожила: конкуренция между маркетплейсами и традиционными каналами продаж продолжится, а рынок сам выявит наиболее эффективные модели, обеспечивающие доступные цены и качество товара для потребителей.