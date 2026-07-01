Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

ФАС выдала Apple предупреждение из-за ее политики в отношении России

Олег


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple официальное предупреждение. Об этом пишет РБК. 

Согласно источнику, ведомство требует от Apple прекратить дискриминацию российского софта в срок до 15 июля 2026 года. В противном случае ей грозит разбирательство и крупный штраф в размере до 4 миллиардов рублей.

«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», — ФАС. 

Претензии ФАС связаны с тем, что на смартфонах Apple в Safari @bp коробки» по умолчанию установлен Google. Российским пользователям приходится заходить в настройки и переключать систему вручную на отечественную, что, по мнению ведомства, ущемляет права местных разработчиков и нарушает закон РФ. Напомним, что закон предписывает установку российского поисковика по умолчанию на продаваемой в стране технически сложной электронике — смартфонах, планшетах и так далее. 

На решение ФАС повлияло кое-что еще — в июне 2026 года Apple удалила из App Store мессенджер «Макс», а также приложения «Дзен», «VK Видео» и другие продукты холдинга VK, объяснив это соблюдением международных санкций. В Кремле уже заявили, что подобные шаги подрывают надежность Apple как коммерческого партнера, а Минцифры пожаловалось на нее в ФАС. Предпреждение антимонопольной службы сама компания пока не комментировала. 
-1
Источник:
РБК
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как пользоваться iMessage в России в 2026 году: здесь все что нужно знать
Новые законы с 1 июля: запрет на вход через Google и Apple, ужесточения в банках, недвижимость по биометрии
Apple получила штраф в России на 500 тысяч рублей

Рекомендации

Рекомендации

Чем заменить Telegram в России: топ-5 относительно хороших мессенджеров
Apple готовит экстренное обновление iOS 26.4.1 для iPhone
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году
⚡️ Срочно обновитесь на iOS 26.4.1, и вот почему

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также