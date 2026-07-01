Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Apple официальное предупреждение. Об этом пишет РБК.
Согласно источнику, ведомство требует от Apple прекратить дискриминацию российского софта в срок до 15 июля 2026 года. В противном случае ей грозит разбирательство и крупный штраф в размере до 4 миллиардов рублей.
«Компании необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS», — ФАС.
Претензии ФАС связаны с тем, что на смартфонах Apple в Safari @bp коробки» по умолчанию установлен Google. Российским пользователям приходится заходить в настройки и переключать систему вручную на отечественную, что, по мнению ведомства, ущемляет права местных разработчиков и нарушает закон РФ. Напомним, что закон предписывает установку российского поисковика по умолчанию на продаваемой в стране технически сложной электронике — смартфонах, планшетах и так далее.
На решение ФАС повлияло кое-что еще — в июне 2026 года Apple удалила из App Store мессенджер «Макс», а также приложения «Дзен», «VK Видео» и другие продукты холдинга VK, объяснив это соблюдением международных санкций. В Кремле уже заявили, что подобные шаги подрывают надежность Apple как коммерческого партнера, а Минцифры пожаловалось на нее в ФАС. Предпреждение антимонопольной службы сама компания пока не комментировала.