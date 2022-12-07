Яндекс Еда Delivery Club

Фастфуд-сеть «Вкусно — и точка» запустила доставку еды

Александр



Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» объявила о запуске доставки еды и напитков. Пока только в двух городах, а в дальнейшем во всех населённых пунктах, где она работает.

В настоящее время доставка готовой еды из «Вкусно — и точка» доступна только из 28 ресторанов в Москве и 27 в Санкт-Петербурге. Оформить заказ можно через приложения «Яндекс Еда» или Delivery Club, доставку осуществляют курьеры этих сервисов.

Срок доставки — не более получаса. В приложениях также можно выбрать самостоятельное получение заказа в ресторане, в этом случае еда будет ждать на кассе уже через 15 минут. Заказать можно почти всё что угодно из меню, включая бургеры, картофель, мороженое и кофе. До конца зимы «Яндекс Еда» и Delivery Club начнут доставлять заказы из «Вкусно — и точка» по всей России.

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Комментарии

Spid3r
+39
Spid3r
А ведь только недавно владелец говорил, что доставки не будет.
час назад в 17:32
#
+242
Павел19562 Spid3r
Он говорил, что он этого не говорил!
29 минут назад
#
Влад Соло
+580
Влад Соло
Блевота с доставкой на дом.
56 минут назад
#
+16
607030
Невкусно и дорого
36 минут назад
#
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