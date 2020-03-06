







В соцсети Facebook появилась русскоязычная реклама от Федерального бюро расследований США, в которой для поиска информаторов используется фотография Владимира Высоцкого в роли Глеба Жеглова. Объявление можно найти в библиотеке рекламы социальной сети.

«Информация, предоставляемая ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам», — сообщается в рекламе. Ссылка с нее ведет на страницу программы контрразведки ФБР.



Самое интересное, что ФБР решило выбрать образ Глеба Жеглова для своей рекламной кампании. В объявлении использован кадр из многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» — с логотипом ФБР и подписью «Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого».



По информации из библиотеки рекламы, этот пост был запущен 24 февраля на платформах Facebook и Instagram. Вместе с этим объявлением было запущено еще два рекламных поста, на одном из них используется слоган «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», а на втором используется надпись «Мы готовы к разговору. Дело за вами».





