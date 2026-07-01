FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили фанатов на VK Fest

Артисты FEDUK, мартин, Антоха MC и GONE.Fludd лично пригласили своих поклонников на VK Fest через персональные обращения в социальных сетях. Инициативу поддержал фестиваль: на следующий день приглашения музыкантов вместе с комментариями фанатов появились на медиаэкране Московского Дома книги на Новом Арбате. На экране демонстрировались обращения артистов, ники поклонников и скриншоты их комментариев к постам. Так диалог между музыкантами и аудиторией вышел за пределы соцсетей и продолжился на одной из центральных улиц Москвы.FEDUK обратился к слушателям со словами «Погнали со мной на VK Fest 5 июля» — артист выступит во второй день фестиваля в Санкт-Петербурге. мартин, в свою очередь, написал: «Жду тебя на VK Fest 18 июля», приглашая на свой сет в первый день московского события на ВДНХ. Антоха MC и GONE.Fludd также опубликовали персональные приглашения для своих подписчиков. Для многих поклонников сюрпризом стало появление их собственных комментариев на городском экране: они фотографировались с ними и делились снимками «ВКонтакте».VK Fest проходит летом 2026 года в четырёх городах России. Фестиваль уже состоялся в Казани, впереди — Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москва (18–19 июля). Билеты доступны на сайте vkfest.ru. Организаторы продолжают дополнять программу новыми именами и активностями.