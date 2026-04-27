FEDUK выступит на VK Fest в Казани и Санкт-Петербурге

Рэпер FEDUK исполнит свои хиты 7 июня на площадке фестиваля у Центра семьи «Казан» — он объявил об этом на своем концерте в Казани 26 апреля.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Также FEDUK выйдет на Синюю сцену фестиваля в Санкт-Петербурге 5 июля.Ранее VK Fest объявил первую волну артистов. В лайнап вошли t.A.T.u, Zivert, Татьяна Куртукова, Markul, Дора, ARTIK & ASTI, Tesla Boy, Boulevard Depo, Ришат Тухватуллин и другие исполнители. В Москве и Санкт-Петербурге на Синей сцене выступит секретный гость — один из самых ожидаемых артистов для аудитории события.Скоро фестиваль раскроет ещё часть лайнапа — с новыми артистами на площадках всех городов. За новостями и анонсами можно следить в официальном сообществе vk.com/fest.