Фильмов много не бывает: Apple хочет купить Warner Bros.

Компания Apple заинтересована в приобретении крупнейшего каталога контента Warner Bros. Discovery для своего стримингового сервиса Apple TV.
По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, Apple выразила интерес к приобретению обширной библиотеки фильмов и сериалов компании, а также всех производственных активов. Другие части бизнеса могут быть сохранены или проданы другим претендентам. Netflix, Comcast и Amazon также выразили заинтересованность в этом предложении. Согласно инсайдам, Warner Bros. Discovery планирует начать запрашивать у потенциальных претендентов соглашения о неразглашении уже на этой неделе.
Отметим, что до сих пор Apple TV предоставляет исключительно оригинальный контент без приобретения или лицензирования прав других студий.