Фильмов много не бывает: Apple хочет купить Warner Bros.







Компания Apple заинтересована в приобретении крупнейшего каталога контента Warner Bros. Discovery для своего стримингового сервиса Apple TV.

По данным Bloomberg, сеть Warner Bros. Discovery владеет HBO, CNN, Warner Bros., DC Entertainment, Discovery Channel, Cartoon Network и многими другими брендами. Медиакомпания отвечает за тысячи крупных сериалов и фильмов. Но сейчас она заинтересована в приобретении другим крупным игроком, например, Paramount Skydance, или в разделении путём продажи активов, таких как стриминговый бизнес.По словам двух источников, знакомых с ходом переговоров, Apple выразила интерес к приобретению обширной библиотеки фильмов и сериалов компании, а также всех производственных активов. Другие части бизнеса могут быть сохранены или проданы другим претендентам. Netflix, Comcast и Amazon также выразили заинтересованность в этом предложении. Согласно инсайдам, Warner Bros. Discovery планирует начать запрашивать у потенциальных претендентов соглашения о неразглашении уже на этой неделе.Отметим, что до сих пор Apple TV предоставляет исключительно оригинальный контент без приобретения или лицензирования прав других студий.