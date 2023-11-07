Final Cut Pro наконец-то прокачают. Фирменное приложение Apple для видеомонтажа скоро получит крупное обновление

Фархад
FCP

Компания Apple объявила о предстоящем обновлении приложения Final Cut Pro для iPad и Mac с огромным количеством новых функций, которые упростят работу с видео.

Главным изменение в Final Cut Pro для Mac станет автоматическая прокрутка временной шкалы во время воспроизведения. Так редактировать ролики будет намного быстрее и удобнее.

Кроме того, пользователи наконец-то смогут разделять видео в проекте по цветам, что также облегчит монтаж. Вдобавок, Apple внедрит инструменты  для объединения связанных клипов в единую сюжетную линию.

FCP

На компьютерах Mac с чипами Apple Silicon экспорт проектов в форматах H.264 и HEVC станет быстрее, поскольку Final Cut Pro сможет отправлять отдельные сегменты видео в доступные медиа-движки чипсета для одновременной обработки.

В версии для iPad появится функция озвучивания роликов с сохранением записи непосредственно на таймлайн.

Новые версии Final Cut Pro станут доступны в App Store до конца ноября.
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Источник:
Apple
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