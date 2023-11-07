Final Cut Pro наконец-то прокачают. Фирменное приложение Apple для видеомонтажа скоро получит крупное обновление

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Компания Apple объявила о предстоящем обновлении приложения Final Cut Pro для iPad и Mac с огромным количеством новых функций, которые упростят работу с видео.Главным изменение в Final Cut Pro для Mac станет автоматическая прокрутка временной шкалы во время воспроизведения. Так редактировать ролики будет намного быстрее и удобнее.Кроме того, пользователи наконец-то смогут разделять видео в проекте по цветам, что также облегчит монтаж. Вдобавок, Apple внедрит инструменты для объединения связанных клипов в единую сюжетную линию.На компьютерах Mac с чипами Apple Silicon экспорт проектов в форматах H.264 и HEVC станет быстрее, поскольку Final Cut Pro сможет отправлять отдельные сегменты видео в доступные медиа-движки чипсета для одновременной обработки.В версии для iPad появится функция озвучивания роликов с сохранением записи непосредственно на таймлайн.Новые версии Final Cut Pro станут доступны в App Store до конца ноября.