Apple предлагает бесплатно попробовать Final Cut Pro X и Logic Pro X в течение 90 дней. Ранее у профессионального редактора для видепроектов FCP был пробный период всего на месяц, а у «лоджика» такая возможность вовсе отсутствовала.
Новая расширенная программа пробных версий может быть полезна для тех, кто сейчас работает из дома. Программы доступны для всех пользователей по всему миру. Сообщается, что 90-дневный пробный период вводится в течение ограниченного времени, позднее компания вернется к 30-дневному.
Пробную версию Final Cut Pro X можно скачать уже сейчас с сайта Apple, а Logic Pro X появится через несколько дней.
Новая расширенная программа пробных версий может быть полезна для тех, кто сейчас работает из дома. Программы доступны для всех пользователей по всему миру. Сообщается, что 90-дневный пробный период вводится в течение ограниченного времени, позднее компания вернется к 30-дневному.
Пробную версию Final Cut Pro X можно скачать уже сейчас с сайта Apple, а Logic Pro X появится через несколько дней.
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