Финальный дизайн iPhone 17 Pro показали со всех сторон на новых фото

Инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографиями новых муляжей iPhone 17 Pro, которые демонстрируют блок камер и другие элементы более детально.
Обратите внимание, что LiDAR и вспышка переехали в правую часть. Скорее всего, это связано с изменением в самих камерах новых смартфонов. Ожидается, что iPhone 17 Pro получит обновлённый телеобъектив на 48 Мп, а также фронтальную камеру на 24 Мп.
Теперь осталось дождаться сентября, чтобы узнать, чем удивит нас Apple.
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