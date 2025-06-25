Финальный дизайн iPhone 17 Pro показали со всех сторон на новых фото







Инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографиями новых муляжей Инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографиями новых муляжей iPhone 17 Pro , которые демонстрируют блок камер и другие элементы более детально. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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На снимках представлен iPhone 17 Pro в чёрном цвете с особым акцентом на новый дизайн панели камер. Как видите, Apple всё же решила перейти от классического дизайна с квадратным блоком в углу к пьедесталу во всю ширину задней панели телефона. При этом дополнительной стеклянной вставки в нижней части корпуса нет, хотя изначально утверждали о переходе на полностью алюминиевый корпус со стеклянным окошком под MagSafe.Обратите внимание, что LiDAR и вспышка переехали в правую часть. Скорее всего, это связано с изменением в самих камерах новых смартфонов. Ожидается, что iPhone 17 Pro получит обновлённый телеобъектив на 48 Мп, а также фронтальную камеру на 24 Мп.Теперь осталось дождаться сентября, чтобы узнать, чем удивит нас Apple.