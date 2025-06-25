Финальный дизайн iPhone 17 Pro показали со всех сторон на новых фото

Фархад

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Инсайдер под ником Majin Bu поделился фотографиями новых муляжей iPhone 17 Pro, которые демонстрируют блок камер и другие элементы более детально.

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На снимках представлен iPhone 17 Pro в чёрном цвете с особым акцентом на новый дизайн панели камер. Как видите, Apple всё же решила перейти от классического дизайна с квадратным блоком в углу к пьедесталу во всю ширину задней панели телефона. При этом дополнительной стеклянной вставки в нижней части корпуса нет, хотя изначально утверждали о переходе на полностью алюминиевый корпус со стеклянным окошком под MagSafe.

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Обратите внимание, что LiDAR и вспышка переехали в правую часть. Скорее всего, это связано с изменением в самих камерах новых смартфонов. Ожидается, что iPhone 17 Pro получит обновлённый телеобъектив на 48 Мп, а также фронтальную камеру на 24 Мп.

Теперь осталось дождаться сентября, чтобы узнать, чем удивит нас Apple.
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Источник:
9to5
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