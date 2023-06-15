Финны придумали, как укротить лихачей — музыка в авто портится при разгоне

Олег

Sound Driving

Фото: St1

Финская компания St1 придумала отличный способ укротить любителей быстрой езды, воздействуя на их слух. Об этом рассказали в Digital Trends.

Согласно источнику, разработчики подошли к проблеме нестандартно и не стали придумывать различные ограничители для мотора авто или бесполезные предупреждения. Они решили воздействовать на водителя иначе — через музыку, которую он слушает в машине.

Когда водитель давит на газ и резко ускоряется, превышая скоростные режимы, St1 увеличивает темп аудиодорожки в колонках авто, превращая музыку в какофонию. Вряд ли у кого-то хватит терпения слушать такое долго, поэтому желание быстро ездить сразу отпадает.

Правда стоит сказать, что у компании нет договоренностей со Spotify или Apple Music о внедрении такой функции. Необычный ограничитель скорости работает лишь в собственном музыкальном приложении Sound Driving с подборкой, которые St1 создала специально для этого. Скорее всего, разработка подойдет для тех, кто хочет ездить правильно, но иногда не может уследить за спидометром и нуждается в напоминаниях.

В целом это отличное решение для стимуляции водителей ездить по правилам. Если крупные компании обратят на него внимание, то дороги станут немного безопаснее (или лихачи начнут гонять в тишине). 

5
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Digital Trends
Cсылки по теме:
Brabus представил комбо для настоящих мужчин. Вы просто обязаны его захотеть
АвтоВАЗ может переименовать все автомобили LADA
Между Москвой и Питером начинают ездить беспилотные «КамАЗы». Чем это грозит водителям?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT дали $100, чтобы он создал бизнес с нуля. Вот что из этого получилось
«Москвич» отзывает все проданные автомобили. Угадайте, в чём проблема?
Wildberries ужесточил условия осмотра, выкупа и возврата товаров
Россияне массово перепрошивают смартфоны Samsung Galaxy. Что случилось?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Misha Gynin
+4
Misha Gynin
Когда ездишь без звука это не поможет, у нас с лихачами борется ровным асфальтом, там какофония звуков других начинается уже 🤣
Сегодня в 07:15
#
tellurian
+4910
tellurian
Это для очень честных и порядочных?
Я даже такой сервис не знаю.
2 часа назад в 08:34
#
Артём Какурин
+53
Артём Какурин
Мужику на газеле с флешкой в магнитоле это ограничение не грозит
2 часа назад в 08:58
#
Купить рекламу