Финны придумали, как укротить лихачей — музыка в авто портится при разгоне

Фото: St1



Финская компания St1 придумала отличный способ укротить любителей быстрой езды, воздействуя на их слух. Об этом рассказали в Digital Trends.



Согласно источнику, разработчики подошли к проблеме нестандартно и не стали придумывать различные ограничители для мотора авто или бесполезные предупреждения. Они решили воздействовать на водителя иначе — через музыку, которую он слушает в машине.



Когда водитель давит на газ и резко ускоряется, превышая скоростные режимы, St1 увеличивает темп аудиодорожки в колонках авто, превращая музыку в какофонию. Вряд ли у кого-то хватит терпения слушать такое долго, поэтому желание быстро ездить сразу отпадает.



Правда стоит сказать, что у компании нет договоренностей со Spotify или Apple Music о внедрении такой функции. Необычный ограничитель скорости работает лишь в собственном музыкальном приложении Sound Driving с подборкой, которые St1 создала специально для этого. Скорее всего, разработка подойдет для тех, кто хочет ездить правильно, но иногда не может уследить за спидометром и нуждается в напоминаниях.



В целом это отличное решение для стимуляции водителей ездить по правилам. Если крупные компании обратят на него внимание, то дороги станут немного безопаснее (или лихачи начнут гонять в тишине).