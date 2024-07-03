Fix Price гениально решил проблему очередей на кассах

Олег

Fix Price


Сеть магазинов Fix Price завершила внедрение системы видеослежения за кассами, которая призвана уменьшить очереди из покупателей. Об этом пишут несколько СМИ.

Пилотный проект стартовал в декабре 2023 года в нескольких регионах, и показал себе настолько успешно, что его решено масштабировать на всю страну. Процесс уже завершен и теперь в каждом магазине Fix Price — даже в партнерских — появилась новая нейросетевая система видеослежения за кассами.

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Работает она следующим образом: специально обученный ИИ анализирует изображение с камер слежения в реальном времени, и когда количество покупателей в очереди превысит допустимое, заведующий магазином получает оповещение о необходимости открыть еще одну кассу.

Сотрудники Fix Price отмечают, что 60% таких уведомлений оказываются очень кстати — после их отправки отмечается снижение очередей или увеличивается трафик, проходящий через кассу. Это отличное решение для автоматизации рабочих мест: людям больше не придется звать кассиров самостоятельно, при этом самим работникам тоже не нужно просиживать за пустыми кассами. 

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Источник:
retail.ru
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Комментарии

Дмитрий Могучев
+386
Дмитрий Могучев
В Моем городе во всех фиксах которые знаю всего 2 кассы всего ( не считая самообслуживания) и в обед даже на 2х кассах очереди.
Вчера в 22:18
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Dmitriy
+1016
Dmitriy
А кассиров он тоже сразу нанимать будет, видимо прямо из очереди?
час назад в 00:25
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