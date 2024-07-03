Fix Price гениально решил проблему очередей на кассах

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Сеть магазинов Fix Price завершила внедрение системы видеослежения за кассами, которая призвана уменьшить очереди из покупателей. Об этом пишут несколько СМИ.Пилотный проект стартовал в декабре 2023 года в нескольких регионах, и показал себе настолько успешно, что его решено масштабировать на всю страну. Процесс уже завершен и теперь в каждом магазине Fix Price — даже в партнерских — появилась новая нейросетевая система видеослежения за кассами.Работает она следующим образом: специально обученный ИИ анализирует изображение с камер слежения в реальном времени, и когда количество покупателей в очереди превысит допустимое, заведующий магазином получает оповещение о необходимости открыть еще одну кассу.Сотрудники Fix Price отмечают, что 60% таких уведомлений оказываются очень кстати — после их отправки отмечается снижение очередей или увеличивается трафик, проходящий через кассу. Это отличное решение для автоматизации рабочих мест: людям больше не придется звать кассиров самостоятельно, при этом самим работникам тоже не нужно просиживать за пустыми кассами.