Флагманские часы HUAWEI Watch GT 6 и люксовые Watch Ultimate 2 представлены официально







Сегодня, 19 сентября, компания Huawei провела масштабную презентацию аппаратных новинок, в рамках которой были представлены новые поколения часов Watch GT 6, Watch Ultimate 2 и Watch D2, а также смартфоны HUAWEI nova 14, наушники HUAWEI FreeBuds 7i и планшеты HUAWEI MatePad 12 X.

Смарт-часы HUAWEI Watch GT 6 воплощают концепцию «Энергия ветра», которая направлена на сочетание моды и активного образа жизни. Часы выдают до 21 дня работы без подзарядки, а также более точно отслеживают местоположение во время тренировок на открытом воздухе. Обновленная технология HUAWEI TruSense предоставляет комплексное и точное измерение показателей здоровья.Кроме того, HUAWEI Watch GT 6 могут похвастаться расширенным набором тренировок для четырёх популярных видов активности на открытом воздухе: езда на велосипеде, кроссовый бег, игра в гольф и езда на лыжах.HUAWEI Watch Ultimate 2 и Watch D2 совершили очередной прорыв в технологиях для мониторинга физической активности и здоровья. Топовая модель HUAWEI Watch Ultimate 2 стали первыми в отрасли смарт-часами, которые позволяют погружаться на глубину до 150 м. Также они поддерживают аудиофункции, включая подводную коммуникацию на основе сонара для обмена сообщениями между смарт-часами на расстоянии до 30 м и передачи сигнала SOS на расстоянии до 60 м.Обновленная версия модели HUAWEI Watch D2 поддерживает расширенные функции мониторинга артериального давления, включая однократные и повторяющиеся напоминания об измерениях.Серия смартфонов HUAWEI nova 14 предлагает концепцию «Портреты уровня Про». На устройствах представлена технология для ультрареалистичной съемки портретов и обновленный движок XD Portrait, благодаря которым портретные снимки получаются глубокими и насыщенными, как в реальной жизни. Вдобавок фронталка на 50 Мп поддерживает автофокусировку на двойном портретном модуле и предлагает 5-кратный зум для портретных кадров.Новый планшет HUAWEI MatePad 12 X версии PaperMatte оснащен ультрачетким экраном PaperMatte, созданным для комфортной работы в тандеме со стилусом M-Pencil Pro. Девайс поддерживает такие функции, как отображение кольцевого меню сжатием стилуса, быстрый доступ к приложению «Блокнот» и поворот стилуса для настройки параметров кисти.Кроме того, компания официально запустила конкурс креативных работ GoPaint Worldwide 2025. В этом году в конкурсе представлены уже привычные четыре категории рисунка, а также новая категория «Анимация».