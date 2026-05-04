Флагманский игровой OLED-монитор Philips Evnia 32M2N8800 появился в России

Новый Philips Evnia 32M2N8800 предлгает 32-дюймовую панель QD-OLED третьего поколения с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Модель нацелена не только на геймеров, но и на тех, кто работает с цветом, видео и HDR-контентом, предлагая универсальный инструмент вместо узкоспециализированного решения.

Главная особенность модели — панель QD-OLED, обеспечивающая идеальный чёрный цвет и бесконечную контрастность без ореолов. За счёт квантовых точек монитор покрывает 99% пространства DCI-P3, что критично для монтажа и цветокоррекции в профессиональных приложениях. Картинка выглядит не просто насыщенной — она максимально близка к реальности.Для игр в Philips Evnia 32M2N8800 предлагает частоту обновления 240 Гц, отклик в 0,03 мс (GtG), а также поддержку Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync для устранения разрывов картинки. В быстрых дисциплинах вроде Counter-Strike 2 или Valorant это даёт реальное преимущество. Игроки получают чёткую картинку без смазанных элементов даже при резких движениях. Дополнительно в устройстве реализованы геймерские функции, включая ShadowBoost для высветления тёмных сцен, SmartImage Game с профилями под жанры и Smart Crosshair.На корпусе монитора расположен полноценный хаб с 2х HDMI 2.1 (консоли выдают до 4K/120 Гц), DisplayPort 1.4, встроенный KVM-переключатель и стереодинамики мощностью по 5 Вт. Особое внимание привлекает фирменная подсветка Ambiglow, которая расширяет картинку за пределы экрана.Philips Evnia 32M2N8800 уже можно найти в российской рознице по цене от 86 499 рублей.