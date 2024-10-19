«Флибуста» не умерла?



Создатель известнейшей в России онлайн-библиотеки раскрыл подробности о её будущем. Об этом пишет «Коммерсантъ».



В конце сентября стало



Создатель известнейшей в России онлайн-библиотеки раскрыл подробности о её будущем. Об этом пишет «Коммерсантъ».В конце сентября стало известно , что родоначальник «Флибусты» под ником Stiver обнаружил у себя раковую опухоль, и сообщил об этом миру на главной странице сайта, подытожив, что библиотека «на этом закончилась». Однако теперь он, похоже, изменил своё решение:

«Сервера оплачены, сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — Stiver.



Похоже, создатель ресурса вместе со своей командой захотел продлить жизнь «Флибусте» — возможно, ввиду её огромной популярности, а может быть вспомнив огромное количество вложенных в неё сил. Как бы там ни было, ресурс продолжает жить и есть надежда, что он останется в строю и дальше. Чего фанаты искренне желают и его создателю.