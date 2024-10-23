«Флибусту» улучшат и запустят заново

Команда анонимных энтузиастов планирует запустить новый проект на базе пиратского книжного сайта «Флибуста», будущее которого стало туманным после смерти основателя. Проект будет называться Flib (читается как «эфлиб»).
Ребята хотят взять все электронные книги с «Флибусты» и выложить их на новом сайте. Этот сайт будет более удобным — на нём появятся функции, полезные для библиотекарей и обычных читателей. Со временем он будет развиваться и адаптироваться под нужды пользователей.
Одна из главных задач, которую ставят перед собой основатели Flib, — создание активного сообщества. Для этого будет разработана система наград и достижений, на основе которой будут распределяться статусы и права пользователей в зависимости от того, какой вклад они вносят в развитие проекта.
Сайт пока не готов, энтузиасты предлагают следить за их активностью и продвижением работы в Telegram, X и «Пикабу». На последнем ресурсе их инициативу многие восприняли в штыки. Люди решили, что кто-то хочет нажиться на наследии «Флибусты» и монетизировать пиратский контент. Сам основатель и владелец «Флибусты» не зарабатывал на своём проекте, там не было платных функций и рекламы. Незадолго до смерти он оплатил хостинг, что позволит сайту существовать какое-то время. Даже когда сайт перестанет работать, книги всё равно останутся доступны, поскольку весь архив выкачан и размещён на торрентах. Также существуют телеграм-боты, позволяющие находить нужные книги.
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