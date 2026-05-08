ФНС обнаружила зарубежный банковский счет и прислала штраф. Как избежать такого сценария?

Олег


Автор телеграм-канала «Гектор валит», который рассказывает о путешествиях, опубликовал историю своего подписчика. Россиянину пришло уведомление от налоговой службы, которая обнаружила его зарубежный счет и выставила штраф за неуведомление. 

УФНС прислала уведомление «о времени и месте составления протоколов об административных правонарушениях» жителю РФ, который имеет несколько счетов в зарубежных банках. В документе указано, что нарушение является административным и влечет за собой штрафы, а для составления протокола нужно явиться лично. Как утверждает блогер, по итогу фигуранту вручили протокол из-за неподачи заявлений о 7 зарубежных счетах — штраф обошелся в 7000 рублей благодаря скидке 50% в первые 20 дней оплаты. Помимо этого, россиянина обязали подать данные о движении средств на этих счетах. 

Как избежать такого сценария и подать информацию о счетах в ФНС? 

  • Посчитать количество своих зарубежных счетов. Оно не равно количеству банков или банковских карт — в мобильном приложении обычно всё видно. Возьмите там информацию обо всех своих счетах
  • Зайти на сайт nalog.ru и авторизоваться (можно через «Госуслуги»)
  • Выпустить электронную подпись в своем профиле ФНС

  • На главном экране выбрать «Каталог обращений» → «Информировать о счете в иностранном банке» 
  • Выбрать «Уведомление об открытии» 

  • Для налоговых резидентов выбрать «Во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ»
  • Заполнить информацию о банке — имя, БИК/SWIFT, налоговый номер, адрес

  • Использовать ранее выпущенную ЭЦП
  • Сделать всё это для каждого своего зарубежного счета. 

Есть исключение: можно не подавать сведения, если на момент открытия или закрытия счета вы собирались провести за границей больше 183 дней в течение календарного года и на 31 декабря так и оказалось. Если же 183 дней не набралось, уведомление об открытии или закрытии счета нужно сдать вместе с отчетом о движении денег по нему — до 1 июня следующего года. Подавать данные о движении средств нужно ежегодно, не забудьте об этом. 
Yuri Konst
Не в тему — сумма налога на проценты от вкладов за прошлый год уже должна появиться? У меня нет почему то, хотя общая сумма полученных процентов уже видна.
2 часа назад в 13:58
