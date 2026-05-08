ФНС обнаружила зарубежный банковский счет и прислала штраф. Как избежать такого сценария?

Автор телеграм-канала «Гектор валит», который рассказывает о путешествиях, опубликовал историю своего подписчика. Россиянину пришло уведомление от налоговой службы, которая обнаружила его зарубежный счет и выставила штраф за неуведомление.

Посчитать количество своих зарубежных счетов. Оно не равно количеству банков или банковских карт — в мобильном приложении обычно всё видно. Возьмите там информацию обо всех своих счетах

Зайти на сайт nalog.ru и авторизоваться (можно через «Госуслуги»)

Выпустить электронную подпись в своем профиле ФНС

На главном экране выбрать «Каталог обращений» → «Информировать о счете в иностранном банке»

Выбрать «Уведомление об открытии»

Для налоговых резидентов выбрать «Во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ»

Заполнить информацию о банке — имя, БИК/SWIFT, налоговый номер, адрес

Использовать ранее выпущенную ЭЦП

Сделать всё это для каждого своего зарубежного счета.