«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть

Фото: Kickstarter
Компания Septem открыла сбор на Kickstarter для своего нового продукта — сверхъяркого неубиваемого фонарика — и получила в десять раз больше, чем просила за первые дни спонсирования. Устройство и вправду получилось очень привлекательным.
Фото: Kickstarter
Что касается корпуса, то он титановый и водонепроницаемый по стандарту IPX6. На торце присутствует заостренный выступ, который можно использовать как открывалку консервных банок, поддевания самых разных крышек, разрезания упаковки или даже закручивания крепежей. На другой стороне есть магнит, который поможет вам достать фонарик из любой дыры. Заряжается вся эта красота по USB-С и проработает до 60 минут при большой яркости либо 15 часов при средней.
Фото: Kickstarter
Войти в долю можно на Kickstarter за $75, а после окончания сборов он будет стоить $125. Разработчики просили около $3780, но собрали уже больше $47 тысяч, причем сбор будет идти еще 19 дней.
Компания Septem открыла сбор на Kickstarter для своего нового продукта — сверхъяркого неубиваемого фонарика — и получила в десять раз больше, чем просила за первые дни спонсирования. Устройство и вправду получилось очень привлекательным.
Фото: Kickstarter
Что касается корпуса, то он титановый и водонепроницаемый по стандарту IPX6. На торце присутствует заостренный выступ, который можно использовать как открывалку консервных банок, поддевания самых разных крышек, разрезания упаковки или даже закручивания крепежей. На другой стороне есть магнит, который поможет вам достать фонарик из любой дыры. Заряжается вся эта красота по USB-С и проработает до 60 минут при большой яркости либо 15 часов при средней.
Фото: Kickstarter
Войти в долю можно на Kickstarter за $75, а после окончания сборов он будет стоить $125. Разработчики просили около $3780, но собрали уже больше $47 тысяч, причем сбор будет идти еще 19 дней.