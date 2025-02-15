«Фонарик судного дня» порвал Kickstarter — его невозможно не захотеть

Олег

Фото: Kickstarter

Фото: Kickstarter

Компания Septem открыла сбор на Kickstarter для своего нового продукта — сверхъяркого неубиваемого фонарика — и получила в десять раз больше, чем просила за первые дни спонсирования. Устройство и вправду получилось очень привлекательным.

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«Фонарик судного дня» называется Hunt Pro и очень тонко продуман для выполнения самых разных функций. Он оснащен светодиодами нескольких цветов: белый со световым пучком 200 люмен бьет на 66 метров и поможет разобраться в любой темной ситуации, а красный зеленый и синий с 11 режимами света — подать сигнал SOS. Также есть и ультрафиолетовый диод для проверки купюр на подлинность и выявления скрытых надписей.

Фото: Kickstarter
Фото: Kickstarter

Что касается корпуса, то он титановый и водонепроницаемый по стандарту IPX6. На торце присутствует заостренный выступ, который можно использовать как открывалку консервных банок, поддевания самых разных крышек, разрезания упаковки или даже закручивания крепежей. На другой стороне есть магнит, который поможет вам достать фонарик из любой дыры. Заряжается вся эта красота по USB-С и проработает до 60 минут при большой яркости либо 15 часов при средней.

Фото: Kickstarter
Фото: Kickstarter

Войти в долю можно на Kickstarter за $75, а после окончания сборов он будет стоить $125. Разработчики просили около $3780, но собрали уже больше $47 тысяч, причем сбор будет идти еще 19 дней. 

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Источник:
Yanko Design
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Комментарии

Dmitriy
+1237
Dmitriy
Подобными алик завален много лет, а этот еще и IPX6, т.е. полностью без пылезащиты, и слабой влагозащитой, такая себе реклама, ага.
Сегодня в 15:17
#
Esthet
+1894
Esthet
Чет как то не захотел🤷🏻да нах нужен фонарик который в любой темной ситуации может разобраться?) такое себе)
Сегодня в 15:40
#
kardigan
+3900
kardigan
Фонарик судного дня, которого хватит на час интенсивной работы такая себе роскошь. Фонарь с рычажком, который копит и работает от накопленной энергии заменит эту поделку и заодно будет эспандером и светом одновременно
Сегодня в 15:56
#
+4522
Gabriel
В судный день будет не до фонарика.)
Сегодня в 17:04
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