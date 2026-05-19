Fortnite вернулся на iPhone и iPad по всему миру. Геймеры ждали этого больше 5 лет!

Спустя почти шесть лет после удаления из App Store многопользовательский шутер Fortnite вновь стал доступен на территории всех стран, включая Россию. Игра пропала из магазина в августе 2020 года, когда компания Epic Games добавила в неё собственную платёжную систему в обход биллинга Apple. Этот шаг спровоцировал одно из самых громких судебных разбирательств в игровой индустрии, которое длилось несколько лет. Установить игру можно на iPhone и iPad, работающие на iOS и iPadOS версии 17 и выше.
Ключевым событием, открывшим дорогу к возвращению Fortnite в App Store, стало решение окружного судьи США Ивонн Гонсалес Роджерс, вынесенное 1 мая 2025 года. Суд обязал Apple немедленно прекратить взимание комиссии с покупок, совершённых за пределами App Store, а также запретил компании ограничивать разработчиков в размещении ссылок на альтернативные способы оплаты. Несмотря на то, что компания Apple выразила несогласие и подала апелляцию, она была вынуждена подчиниться судебному решению. Гендиректор Epic Games Тим Суини тогда же пообещал, что Fortnite вернётся в магазин приложений, что и произошло спустя год. В марте 2026 года Epic Games урегулировала многолетний спор с Google, и Fortnite вернулся в «Play Маркет».
В России тоже идут суды с участием Epic Games. Так, 18 мая 2026 года мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал компанию на 2 миллиона рублей по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ — за невыполнение обязанности по хранению персональных данных граждан России на серверах, находящихся на территории РФ. Если данные не будут перенесены в РФ, игровые проекты Epic Games, включая Fortnite, может ждать блокировка.
