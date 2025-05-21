Fortnite вновь доступна в App Store

Артем
rtjsrtjrtjartj.png

Epic Games добилась возвращениия Fortnite в App Store, но только на территории США и ЕС.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

21 мая Apple одобрила размещение Fortnite в американском App Store. Таким образом, одна из самых популярных онлайн-игр вновь стала доступна для загрузки пользователями iPhone и iPad на территории США. Кроме того, Fortnite уже можно установить в странах Евросоюза через Epic Games Store и стороннюю платформу AltStore.
Об этом объявила сама Epic Games, опубликовав сообщение:

«Fortnite вернулся в App Store в США на iPhone и iPad... и в Epic Games Store и AltStore в ЕС!»

Ситуация изменилась спустя сутки после того, как суд потребовал от Apple объяснить причины отклонения заявки на размещение Fortnite. Как выяснилось, компания проигнорировала запрос Epic Games, предположительно надеясь на успешную апелляцию судебного решения.

Однако Apple пересмотрела свою позицию, и судиться компания, по всей видимости, больше не планирует. Ранее суд постановил, что Apple не имеет права препятствовать информированию пользователей о сторонних способах оплаты и не может взимать комиссию за транзакции, совершённые вне экосистемы App Store.

Теперь Fortnite для iPhone и iPad снова можно скачать на территории США и в странах Евросоюза, однако в других странах ее по-прежнему не будет, так как это не входило в условия сделки.

Напомним, Fortnite была удалена из App Store в 2020 году после того, как Epic Games внедрила в игру собственную систему оплаты, обойдя правила Apple, требующие использования её платёжной системы с комиссией до 30%.

Возвращение Fortnite может оказать заметное влияние на рынок мобильных игр и положение Apple на фоне всё более жёсткого антимонопольного регулирования. В частности, поскольку в ЕС с марта 2024 года вступил в силу Закон о цифровых рынках, обязывающий крупные технологические компании предоставлять пользователям возможность выбора альтернативных магазинов приложений и платёжных систем. Именно благодаря этому пользователи iOS в Евросоюзе теперь могут устанавливать Fortnite через сторонние платформы.

Epic Games активно продвигает собственный магазин приложений на iOS в Европе, стремясь создать конкуренцию App Store. Компания уже заявляла о планах запускать Epic Games Store на iPhone в ЕС в ближайшие месяцы.

Ранее аналогичные шаги предпринимал и Microsoft, пытаясь продвинуть Xbox Cloud Gaming и сторонние магазины на iOS, но сталкивался с ограничениями Apple. С ослаблением этих правил можно ожидать новых игроков на рынке дистрибуции мобильных игр.

Возвращение Fortnite — не только важный шаг для Epic Games, но и потенциальный прецедент в борьбе с монополией Apple, которая до недавнего времени контролировала практически весь процесс дистрибуции приложений на iOS.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Macrumors
Cсылки по теме:
Apple приглашает на конференцию WWDC 2025
Apple творит что-то странное с аккумуляторами iPhone. Вы тоже заметили?
Apple собирается клонировать свежую новинку от Huawei

Рекомендации

Рекомендации

У «Яндекс Такси» появится очень сильный конкурент. Конец унижениям таксистов?
Samsung неожиданно порадовала пользователей смартфонов Galaxy
В России появился новый интернет-провайдер
👋 Telegram, пока! Дуров окончательно испортил мессенджер, и пора присмотреться к другому

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–1
AID_000543.1b0c9e69e6394ef6bf632cc47001fa94.1557
Кто-нибудь ставил в России? Появиться если поменять страну и язык? Установить и потом обратно поменять…
2 часа назад в 11:26
#
Bldstrg
0
Bldstrg AID_000543.1b0c9e69e6394ef6bf632cc47001fa94.1557
Зашел под вторым аккаунтом appstore с регионом США. Скачал, запустил, сейчас обновление скачивается внутри игры на 12гигов.
2 часа назад в 11:59
#