Fortnite вновь доступна в App Store





Epic Games добилась возвращениия Fortnite в App Store, но только на территории США и ЕС. Epic Games добилась возвращениия Fortnite в App Store, но только на территории США и ЕС. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Fortnite вернулся в App Store в США на iPhone и iPad... и в Epic Games Store и AltStore в ЕС!»

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21 мая Apple одобрила размещение Fortnite в американском App Store. Таким образом, одна из самых популярных онлайн-игр вновь стала доступна для загрузки пользователями iPhone и iPad на территории США. Кроме того, Fortnite уже можно установить в странах Евросоюза через Epic Games Store и стороннюю платформу AltStore.Об этом объявила сама Epic Games, опубликовав сообщение:Ситуация изменилась спустя сутки после того, как суд потребовал от Apple объяснить причины отклонения заявки на размещение Fortnite. Как выяснилось, компания проигнорировала запрос Epic Games, предположительно надеясь на успешную апелляцию судебного решения.Однако Apple пересмотрела свою позицию, и судиться компания, по всей видимости, больше не планирует. Ранее суд постановил, что Apple не имеет права препятствовать информированию пользователей о сторонних способах оплаты и не может взимать комиссию за транзакции, совершённые вне экосистемы App Store.Теперь Fortnite для iPhone и iPad снова можно скачать на территории США и в странах Евросоюза, однако в других странах ее по-прежнему не будет, так как это не входило в условия сделки.Напомним, Fortnite была удалена из App Store в 2020 году после того, как Epic Games внедрила в игру собственную систему оплаты, обойдя правила Apple, требующие использования её платёжной системы с комиссией до 30%.Возвращение Fortnite может оказать заметное влияние на рынок мобильных игр и положение Apple на фоне всё более жёсткого антимонопольного регулирования. В частности, поскольку в ЕС с марта 2024 года вступил в силу Закон о цифровых рынках, обязывающий крупные технологические компании предоставлять пользователям возможность выбора альтернативных магазинов приложений и платёжных систем. Именно благодаря этому пользователи iOS в Евросоюзе теперь могут устанавливать Fortnite через сторонние платформы.Epic Games активно продвигает собственный магазин приложений на iOS в Европе, стремясь создать конкуренцию App Store. Компания уже заявляла о планах запускать Epic Games Store на iPhone в ЕС в ближайшие месяцы.Ранее аналогичные шаги предпринимал и Microsoft, пытаясь продвинуть Xbox Cloud Gaming и сторонние магазины на iOS, но сталкивался с ограничениями Apple. С ослаблением этих правил можно ожидать новых игроков на рынке дистрибуции мобильных игр.Возвращение Fortnite — не только важный шаг для Epic Games, но и потенциальный прецедент в борьбе с монополией Apple, которая до недавнего времени контролировала практически весь процесс дистрибуции приложений на iOS.