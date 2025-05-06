Fortnite возвращается в App Store спустя пять лет после удаления

Фото: Epic Games



Команда разработчиков нашумевшей игры Fortnite заявила, что скоро разместит свой тайтл в магазине приложений Apple. Подробности собрали в MacRumors. Команда разработчиков нашумевшей игры Fortnite заявила, что скоро разместит свой тайтл в магазине приложений Apple. Подробности собрали в MacRumors. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides Ранее мы писали, что Epic Games — владелец



Ранее мы писали, что Epic Games — владелец Fortnite — продолжает судиться с Apple за то, чтобы не платить ей комиссию с внутренних покупок в игре. Однако война войной, а бизнес по расписанию — Тим Суини выступил с неожиданным заявлением:

«Мы обсудили эту тему с Apple и воспользуемся нашим аккаунтом Epic Games Sweden для отправки Fortnite в App Store в США. Мы создали этот аккаунт в прошлом году для запуска Epic Games Store и Fortnite в Европейском Союзе, и Apple требовала аккаунт с местом нахождения в ЕС».



Иными словами, Epic готовится разместить Fortnite в App Store Швеции; более того, пользуясь последними инициативами ЕС, компания хочет запустить там еще и Epic Games Store. Очень смело, но, похоже, Тим Кук уже в курсе и не против. Неясно, будет ли доступна игра в App Store других стран, но в любом случае все желающие теоретически смогут сменить регион своего Apple ID (или создать новый аккаунт) и скачать долгожданный тайтл.



Около пяти лет назад Apple заблокировала аккаунт разработчика Epic Games в App Store из-за нарушения правил магазина. В ответ компания подняла шум, обвинила Apple в монополизации рынка и привлекла внимание государственных властей, которые стали задавать вопросы Apple. В итоге Тим Кук был вынужден восстановить аккаунт девелоперов Epic после того, как та пообещала следовать новым правилам «альтернативного» рынка. Выиграли обе стороны: Epic Games получила доступ к магазину приложений, а Apple избавилась от нежелательного внимания властей.