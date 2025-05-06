Fortnite возвращается в App Store спустя пять лет после удаления

Фото: Epic Games
Команда разработчиков нашумевшей игры Fortnite заявила, что скоро разместит свой тайтл в магазине приложений Apple. Подробности собрали в MacRumors.
Команда разработчиков нашумевшей игры Fortnite заявила, что скоро разместит свой тайтл в магазине приложений Apple. Подробности собрали в MacRumors.
«Мы обсудили эту тему с Apple и воспользуемся нашим аккаунтом Epic Games Sweden для отправки Fortnite в App Store в США. Мы создали этот аккаунт в прошлом году для запуска Epic Games Store и Fortnite в Европейском Союзе, и Apple требовала аккаунт с местом нахождения в ЕС».
Иными словами, Epic готовится разместить Fortnite в App Store Швеции; более того, пользуясь последними инициативами ЕС, компания хочет запустить там еще и Epic Games Store. Очень смело, но, похоже, Тим Кук уже в курсе и не против. Неясно, будет ли доступна игра в App Store других стран, но в любом случае все желающие теоретически смогут сменить регион своего Apple ID (или создать новый аккаунт) и скачать долгожданный тайтл.
Около пяти лет назад Apple заблокировала аккаунт разработчика Epic Games в App Store из-за нарушения правил магазина. В ответ компания подняла шум, обвинила Apple в монополизации рынка и привлекла внимание государственных властей, которые стали задавать вопросы Apple. В итоге Тим Кук был вынужден восстановить аккаунт девелоперов Epic после того, как та пообещала следовать новым правилам «альтернативного» рынка. Выиграли обе стороны: Epic Games получила доступ к магазину приложений, а Apple избавилась от нежелательного внимания властей.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides