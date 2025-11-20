Фото[графическое] путешествие от Третьяковки

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку-путешествие, объединившую более 70 фотографий и графических работ в рассказе о популярных туристических местах более ста лет назад. Диалог двух видов искусства отражает не только реальные впечатления, но и их интерпретации. Помимо предметов из собрания Галереи, зрители увидят избранные работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, проекта, который призван объединить современных любителей фотопутешествий.

