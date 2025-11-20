Фото[графическое] путешествие от Третьяковки

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку-путешествие, объединившую более 70 фотографий и графических работ в рассказе о популярных туристических местах более ста лет назад. Диалог двух видов искусства отражает не только реальные впечатления, но и их интерпретации. Помимо предметов из собрания Галереи, зрители увидят избранные работы участников конкурса мобильной фотографии HUAWEI XMAGE, проекта, который призван объединить современных любителей фотопутешествий.
Д. Зоммер. Неаполь. Вид на Виа Марина в неаполитанском порту Сан-Эльмо. Около 1867–1873
Л.С. Барщевский. Узбекистан. Астанкул-бек, парваначи эмира Бухарского в группе сановников. 1894
Путешественники сохраняли впечатления от европейского Гранд-тура, поездок по Ближнему Востоку или странствий в Азию или Южную Америку. Благодаря новому увлечению возникает целая индустрия – туристическая фотография, сеть ателье по продаже репродукций. Купив снимок, человек, даже не побывав в том или ином месте, заранее имел некий образ далекой от него земли.
Представленные на выставке фотографии поступили в собрание Третьяковской галереи в 2022 году в дар от итальянского журналиста Роберто Скарфоне – более 300 снимков из Европы, Азии, Африки и Америки, созданные на рубеже веков. Творчество фотографов связано с темой культурного туризма: неаполитанские виды Джорджио Зоммера, портреты бедуинов Жана Гейзера и египтянок в национальных костюмах Ипполита Арну.
Выставка «Фото[графическое] путешествие» призвана не только показать миграцию образов, но и передать эмоции авторов и культурные особенности, связанные с путешествиями.