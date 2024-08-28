Французы хакнули iPhone Павла Дурова. Это предупреждение перед арестом

Как пишет The Wall Street Journal, в 2018 году президент Франции Эммануэль Макрон обедал с Павлом Дуровым и предложил тому перенести штаб-квартиру Telegram в его страну. Тогда же обсуждалась выдача Дурову французского гражданства по предпринимательской схеме, которая используется крайне редко.
Дуров отказался и предпочёл остаться в ОАЭ, однако в 2021 году ему всё же удалось получить гражданство Франции. Он также является гражданином России, Сент-Китс и Невис и ОАЭ.
За год до обеда с Макроном айфон Дурова был удалённо взломан. По данным журналистов, взлом организовали спецслужбы Франции и ОАЭ, которые были обеспокоены, что члены ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация) используют Telegram для вербовки новых членов и координирования терактов. Кроме того, Дуров на протяжении нескольких лет игнорировал направляемые ему обращения правоохранительных органов Франции и судебные повестки.
25 августа Дуров был задержан во Франции, куда прилетел на частном самолёте из Азербайджана. Сейчас он находится под стражей, ему могут быть предъявлены обвинения по 12 уголовным статьям, в том числе о способничестве терроризму, киберпреступлениях и распространении детского порно.
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