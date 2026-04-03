Все вокруг говорят о Free Mobile с дешёвым безлимитным интернетом по всему миру. Можно ли пользоваться в России?

Французский оператор связи Free Mobile запустил тариф Free Max, который включает безлимитный мобильный интернет в 135 странах мира, включая Россию. Оформить eSIM можно онлайн на сайте оператора, для оплаты потребуется зарубежная банковская карта. После покупки на электронную почту приходит QR-код, при сканировании которого eSIM активируется на смартфоне. Трафик идёт через французские серверы, поэтому пользователь получает французский IP-адрес.

Стоимость тарифа составляет 29,99 евро в месяц (около 3000 рублей) для новых абонентов и 19,99 евро для действующих клиентов. В тариф входят безлимитные звонки и SMS в ряде направлений, а также возможность использования eSIM на Apple Watch. Однако в условиях тарифа есть важное ограничение, которое делает его малопригодным для постоянного использования в России. В брошюре оператора указано, что если в течение четырёх месяцев подряд объём потребления данных за границей (включая Россию) превышает потребление во Франции, абонент получает уведомление. Если в течение 15 дней характер использования не изменится, оператор переводит роуминг на стандартную тарификацию — около 4 евро за мегабайт.Таким образом, тариф Free Max рассчитан на путешественников, которые часто бывают во Франции, а не на людей, постоянно проживающих за границей. Единственный способ продлить действие безлимита после истечения четырёх месяцев — оформить новую eSIM, снова указав французский адрес и привязав зарубежную карту. Для обычного российского пользователя, который не имеет возможности регулярно посещать Францию или подтверждать наличие устойчивой связи с этой страной, тариф становится экономически невыгодным уже после первого квартала использования.Для активации eSIM также требуется иностранный номер телефона и IBAN европейского банка для настройки автоматических списаний. Это создаёт дополнительные препятствия для российских пользователей, у которых нет доступа к зарубежной банковской системе. Таким образом, Free Max остаётся решением для краткосрочных поездок или для тех, кто может подтвердить своё присутствие во Франции, но не подходит для долгосрочного использования в России в качестве основного канала связи.