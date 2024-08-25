#FREEPAVEL: мировая реакция на арест Павла Дурова. Кому это выгодно и кто за этим стоит

Фархад
Дуров

Минувшим вечером все новостные ленты взорвала новость об аресте создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Официально его обвиняют в соучастии в нескольких видах преступлений, включая торговлю наркотиками, поддержку терроризма и распространение детской порнографии.

Но все понимают, что всё связано с отказом предоставить властям Франции доступ к перепискам в самом популярном мессенджере в мире. Реакция многих публичных личностей не заставила себя долго ждать. Спойлер: никто больше не верит в «свободу слова» в Европе.

Сразу после появления первых сообщений об аресте Дурова, во всех соцсетях начали набирать популярность посты с тегами #telegram, однако, позже их сменили на #FREEPAVEL и #FREEDUROV.

Одним из первых по этому поводу высказался журналист Такер Карлсон, который буквально пару месяцев назад брал интервью у Павла.

«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но в результате не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме. Это наглядное предупреждение владельцу любой платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал Карлсон в своём Telegram-канале.

Основатель IBC Group Марио Науфаль заметил, что новость об аресте Дурова вообще не освещалась в американских СМИ. Он обвинил их в сговоре с целью скрыть от жителей США информацию. Науфаль подчеркнул, что если бы речь шла о задержании Тима Кука или Билла Гейтса, то все новостные ленты были заполнены кричащими заголовками.

Илон Маск сразу же опубликовал пост с критикой французской системы правопорядка, указав на первую поправку конституции США (о свободе слова). Следом он начал троллить Европу, что «почти в 2030 году эти страны продолжают казнить за лайки на мемы». Позже он опубликовал отрывки из интервью Дурова Карлсону с тегом #FREEPAVEL. Параллельно с этим Маск соглашался с публикациями других пользователей сервиса микроблогов X, что на месте Telegram завтра может оказаться любая другая платформа.

Маск

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи. Вслед за этим он предложил Роскомнадзору заблокировать сайты французских компаний, которые продолжают зарабатывать в России. 

«Не думал, что когда-либо выйду с такой инициативой. Но предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан. Язык денег французы понимают быстрее любой дипломатии», — отметил Даванков в разговоре с «Осторожно Media».

Российское посольство в Париже незамедлительно отреагировало на арест Дурова. Вдобавок официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как в 2018 году десятки международных НПО осудили решение российского суда заблокировать Telegram. При этом основателя и разработчиков мессенджера никто в России не объявлял в розыск и не задерживал.

Также к пикету в поддержку Дурова присоединились отечественные блогеры и знаменитости. Например, Егор Крид провёл стрим с тегом #FREEDUROV, а Шаман призвал Павла возвращаться в Россию.

Что будет дальше?


Поскольку Павел Дуров с 2021 года является гражданином Франции, то экстрадировать или обменивать его точно не будут. Единственная надежда на быстрое урегулирование этого недоразумения — вмешательство правительства ОАЭ, которое имеет большое влияние на Европу. Напомним, Дуров получил гражданство Эмиратов в прошлом году. В противном случае Павлу придётся слить Telegram ради своей свободы.

Суд состоится уже сегодня. Вероятно, ближе к вечеру станут известны подробности дальнейшего пребывания Павла Дурова в тюрьме.
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Комментарии

Hello!
+736
Hello!
"В противном случае Павлу придётся слить Telegram ради своей свободы."
Откуда такая слепая вера, что Телеграм не слит?
Сегодня в 10:16
#
+38
Bykolev
«Павлу придётся слить Telegram ради своей свободы».
Променять свою свободу на свободу 900 млн других?
У каждого в жизни наступает момент, когда приходится принимать трудные решения. Я верю в Павла, что не прогнется.
Сегодня в 10:32
#
+37
tree Bykolev
Жалко тебя с твоей верой )
Сегодня в 10:38
#
Mers
+5263
Mers Bykolev
Сольет он всех и вся, как пить дать.
2 часа назад в 13:24
#
EDD
+394
EDD
Ну если уж кринж с шаманом "призвали", то точно отпустят.
Сегодня в 11:40
#
+43
olegvl2 EDD
Кто такой? Че за шаман?
Сегодня в 12:12
#
tellurian
+1691
tellurian olegvl2
Певец российский
2 часа назад в 13:06
#
EDD
+394
EDD olegvl2
Поверь мне, лучше тебе этого не знать😅
25 минут назад
#
Юра из МУРа
+253
Юра из МУРа
Да на путина его обменять и дело с концом)
2 часа назад в 12:46
#
kardigan
+3685
kardigan
Зависть ваша вас гложет..
2 часа назад в 12:46
#
Dmitriy
+1108
Dmitriy
Сразу такая клоунада вокруг.
2 часа назад в 12:50
#
ierom
+133
ierom
Zuckerberg говорят, не долго сопротивлялся...
2 часа назад в 13:21
#
ierom
+133
ierom ierom
По русски фамилию основателя фейс бука писать не хочет))) стоп фильтр какой-то))))) и здесь свобода слова)))
2 часа назад в 13:23
#
+17
люмпен2 ierom
Это нецензурное слово. Как гоvно, например
2 часа назад в 13:30
#
Tigrolik
+715
Tigrolik
Ох уж это двуличное российское правительство)
2 часа назад в 13:38
#
Super
0
Super
Для глобалистов он всего лишь инструмент. Как и Зеленский, как и Макрон. На него надавили — он сразу не повёлся. Значит надавят посильнее.НравитсяНе нравитсяКомментировать
22 минуты назад
#

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