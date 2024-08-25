FREEPAVEL: мировая реакция на арест Павла Дурова. Кому это выгодно и кто за этим стоит

Минувшим вечером все новостные ленты взорвала новость об аресте создателя Telegram Павла Дурова во Франции. Официально его обвиняют в соучастии в нескольких видах преступлений, включая торговлю наркотиками, поддержку терроризма и распространение детской порнографии.
Но все понимают, что всё связано с отказом предоставить властям Франции доступ к перепискам в самом популярном мессенджере в мире. Реакция многих публичных личностей не заставила себя долго ждать. Спойлер: никто больше не верит в «свободу слова» в Европе.
Сразу после появления первых сообщений об аресте Дурова, во всех соцсетях начали набирать популярность посты с тегами #telegram, однако, позже их сменили на #FREEPAVEL и #FREEDUROV.
Одним из первых по этому поводу высказался журналист Такер Карлсон, который буквально пару месяцев назад брал интервью у Павла.
«Павел Дуров покинул Россию, когда правительство попыталось взять под контроль его социальную сеть Telegram. Но в результате не Путин арестовал его за то, что он позволил общественности осуществлять свободу слова. Это западная страна, союзник администрации Байдена и активный член НАТО, заперла его. Павел Дуров сегодня сидит во французской тюрьме. Это наглядное предупреждение владельцу любой платформы, который отказывается цензурировать правду по приказу правительств и разведывательных служб. Тьма быстро опускается на некогда свободный мир», — написал Карлсон в своём Telegram-канале.
Основатель IBC Group Марио Науфаль заметил, что новость об аресте Дурова вообще не освещалась в американских СМИ. Он обвинил их в сговоре с целью скрыть от жителей США информацию. Науфаль подчеркнул, что если бы речь шла о задержании Тима Кука или Билла Гейтса, то все новостные ленты были заполнены кричащими заголовками.
Илон Маск сразу же опубликовал пост с критикой французской системы правопорядка, указав на первую поправку конституции США (о свободе слова). Следом он начал троллить Европу, что «почти в 2030 году эти страны продолжают казнить за лайки на мемы». Позже он опубликовал отрывки из интервью Дурова Карлсону с тегом #FREEPAVEL. Параллельно с этим Маск соглашался с публикациями других пользователей сервиса микроблогов X, что на месте Telegram завтра может оказаться любая другая платформа.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков призвал главу МИД России Сергея Лаврова выступить с призывом к французским властям освободить Павла Дурова из-под стражи. Вслед за этим он предложил Роскомнадзору заблокировать сайты французских компаний, которые продолжают зарабатывать в России.
«Не думал, что когда-либо выйду с такой инициативой. Но предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан. Язык денег французы понимают быстрее любой дипломатии», — отметил Даванков в разговоре с «Осторожно Media».
Российское посольство в Париже незамедлительно отреагировало на арест Дурова. Вдобавок официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как в 2018 году десятки международных НПО осудили решение российского суда заблокировать Telegram. При этом основателя и разработчиков мессенджера никто в России не объявлял в розыск и не задерживал.
Также к пикету в поддержку Дурова присоединились отечественные блогеры и знаменитости. Например, Егор Крид провёл стрим с тегом #FREEDUROV, а Шаман призвал Павла возвращаться в Россию.
Что будет дальше?
Поскольку Павел Дуров с 2021 года является гражданином Франции, то экстрадировать или обменивать его точно не будут. Единственная надежда на быстрое урегулирование этого недоразумения — вмешательство правительства ОАЭ, которое имеет большое влияние на Европу. Напомним, Дуров получил гражданство Эмиратов в прошлом году. В противном случае Павлу придётся слить Telegram ради своей свободы.
Суд состоится уже сегодня. Вероятно, ближе к вечеру станут известны подробности дальнейшего пребывания Павла Дурова в тюрьме.