





Развитие сетей пятого поколения (5G) в России может затормозиться из-за отсутствия правил применения базовых станций и смартфонов нового поколения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник из производителей телеком-оборудования.Сообщается, что ФСБ настаивает на использовании отечественных средств криптографической защиты в радиоканале между базовой станцией 5G и устройствами абонентов. В свою очередь против этого выступает Минэкономики.В проектах приказов с правилами использования базовых станций и абонентского оборудования в новом стандарте, которые были разработаны Минцифрой в октябре 2019 года, требуется использовать российскую криптографию для шифрования трафика в канале с абонентским оборудованием и в канале между базовой станцией и «ядром сети». Требования безопасности для базовых станций утверждаются в ФСБ.В случае, если данные требования будут приняты, то 5G в России смогут использовать только владельцы смартфонов и планшетов с установленной российской криптографией. Ситуация также затронет и базовые станции связи зарубежных производителей.В Минэкономики полагают, что такие требования приведут к полной невозможности использовать в российских сетях 5G как зарубежное абонентское оборудование, так и базовые станции. Помимо этого, установка отечественной криптозащиты на действующие базовые станции приведет к затратам операторов в размере 14 миллиардов на каждые три года.В «Вымпелкоме» подтвердили, что доработка под локальные требования всех абонентских устройств 5G может стать экономически нецелесообразной для производителей, а это затормозит развитие российских сетей пятого поколения в целом.В Минцифре сообщили, что проекты приказов дорабатываются с учетом замечаний, а в Минпромторге отметили, что к ним документ на согласование не поступал. Там готовят «дорожную карту» развития 5G совместно с «Ростехом».