ФСБ предупредило об опасности использования Telegram

Федеральная служба безопасности России выпустила предупреждение об использовании Telegram. Сообщение появилось на сайте ведомства. Вот что там говорится:
«Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях».
Напомним, что ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в утечке данных россиян через сеть сервисов «пробива» пользователей. Минцифры также заявляло, что зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей мессенджера, и Telegram даже публично отвечал на это обвинение.