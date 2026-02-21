Top.Mail.Ru

ФСБ предупредило об опасности использования Telegram

Олег

Федеральная служба безопасности России выпустила предупреждение об использовании Telegram. Сообщение появилось на сайте ведомства. Вот что там говорится:

«Федеральная служба безопасности Российской Федерации располагает достоверными данными о том, что вооруженные силы и спецслужбы Украины имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, размещаемую в мессенджере Telegram, и использовать ее в военных целях». 

Напомним, что ранее Роскомнадзор обвинил Telegram в утечке данных россиян через сеть сервисов «пробива» пользователей. Минцифры также заявляло, что зарубежные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей мессенджера, и Telegram даже публично отвечал на это обвинение. 

Комментарии

+754
pincher
Аахахаха😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤬
2 часа назад в 13:12
#