ФСБ сможет отключать интернет по всей стране

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минцифры, обязывающую операторов связи прекращать оказание услуг по запросу Федеральной службы безопасности (ФСБ). Соответствующие поправки планируется внести в Федеральный закон «О связи». Целью нововведения заявлена «защита граждан и государства от возникающих угроз безопасности».

Согласно проекту поправок, оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг в случаях, определенных нормативными актами президента и правительства РФ. В самом законопроекте эти случаи описываются общими формулировками, более детально они будут регулироваться подзаконными актами. При этом оператор не будет нести ответственности за неисполнение обязательств перед абонентами, если оно связано с выполнением требований спецслужб.Как отметил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов, новые законодательные нормы предоставят ФСБ «эффективный инструмент для оперативного реагирования на угрозы, распространяющиеся через средства связи». Он также подчеркнул, что основания для запросов будут определяться нормативными актами президента и правительства.Новая норма призвана унифицировать процедуру отключения связи. С весны 2025 года операторы и провайдеры столкнулись с ситуацией, когда команды о прекращении оказания услуг стали приходить от разных ведомств, что приводило к неразберихе и затягиванию восстановления доступа к интернет-ресурсам. Законопроект определяет ФСБ как единственный орган, уполномоченный отдавать такие распоряжения.Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров предположил, что к «установленным случаям» будут отнесены проведение контртеррористических операций, предотвращение массовых беспорядков, обеспечение безопасности при ЧС и важных государственных мероприятиях, а также борьба с организованной преступностью.«Ведомости» пишут, что «большая четверка» операторов (МТС, «Билайн», «МегаФон» и T2) отказалась от комментариев по поводy законопроекта.