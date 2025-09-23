Гаджеты и технологии из аниме, которые стали реальностью





22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage состоится Фандом Фест ВКонтакте. Хедлайнерами фестиваля станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и артисты из Казахстана NOMADS. Также в программу войдут автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Там вы сможете встретиться с фанатами поп-культуры, насладиться яркими выступлениями и окунуться в мир косплея. Следите за обновлениями в официальном сообществе ВКонтакте. А пока собрали для вас топ гаджетов и технологий из мира кино и аниме, которые стали реальностью. 22 и 23 ноября на московской площадке Main Stage состоится Фандом Фест ВКонтакте. Хедлайнерами фестиваля станут k-pop-группы из Южной Кореи EVERGLOW. Для гостей выступят бойз-бэнд The Last Live, балладный рок-исполнитель Дима Пермяков, музыкант из Китая WEIYI и артисты из Казахстана NOMADS. Также в программу войдут автограф-сессии с популярными актёрами и авторами, презентации киноновинок и эксклюзивов из будущих премьер. Там вы сможете встретиться с фанатами поп-культуры, насладиться яркими выступлениями и окунуться в мир косплея. Следите за обновлениями в официальном сообществе ВКонтакте. А пока собрали для вас топ гаджетов и технологий из мира кино и аниме, которые стали реальностью. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Виртуальная реальность

Мехи

Экзоскелеты

Импланты

Преступления будущего

Управление жестами

VR-гаджеты давно стали неотъемлемой частью сюжета в аниме и кино. Пример тому — ленты «Мастера меча онлайн» или «Первому игроку приготовиться», герои которых полностью погружаются в виртуальные миры, где жизнь и смерть становятся частью цифрового пространства, размывая грань реальности.Современные технологии еще не достигли таких высот, но стремительно идут к этому. Такие устройства как Oculus Quest, PS VR или HTC Vive создают визуальное погружение в игру. Между тем, отдельные компании сделали ставку на опыт другого формата — тактильность. Речь идет о «чувствительном» костюме TactSuit, который передает игроку ощущение прикосновения к предметам и отдачу от виртуальных ранений.Впрочем, сегодня VR — это не просто игрушка. Технология преуспела в помощи в реабилитации пациентов или обучении опасным профессиям, моделируя ситуации без риска для человека.Гигантские роботы стали неотъемлемой частью восточной поп-культуры, достаточно вспомнить классические «Гандам» или «Евангелион». При этом авторы аниме часто расценивают мехов не просто как тщательно сконструированную груду металла, а ставят их в центр философских вопросов о связи человека и машины.В реальном мире стальные колоссы еще не такое частое явление. Их создают разве что с целью демонстрации инженерных возможностей. Например, японский робот Kuratas, созданный компанией Suidobashi Heavy Industry — настоящий человекоподобный мех. Его размеры не дотягивают до аниме-гигантов, но определенно впечатляют.Распространилась и тема экзоскелетов — своеобразная мини-версия мехов. Стальной каркас под управлением человека, как правило, не наделяется авторами разумом и служит усилением возможностей биологического тела. Впрочем, бывают и исключения. Так студент Шо Фукамачи становится заложником биомеханического костюма в культовой манге «Гайвер».В реальности экзоскелеты получили более мирное применение и благо никого не порабощают ради достижения собственной цели. Технологии, созданные японской Cyberdyne Inc, помогают в промышленной транспортировке грузов и восстановлении людей после тяжелых травм, например, при повреждении позвоночника.Прокачка возможностей человека путем вживления имплантов — еще одна нестареющая классика киберпанка. Жанр зачастую проводит тонкую грань между человеческим разумом и интеллектом машины. Вопросы гуманности в отношении киборгов, влияние технологий на человеческую идентичность стоят во главе многих фантастических произведений: от японских «Призрака в доспехах» и «Blame!» до американских «Терминатора» и «Робокопа».Сейчас нейроимплантация чипов не так распространена, но интерес к ней определенно набирает обороты. Одним из самых громких примеров стала Neurаlink, основанная небезызвестным Илоном Маском. После многолетних исследований компания провела несколько успешных операций по вживлению имплантов в мозг. Теперь пациенты могут управлять компьютерами и смартфонами буквально силой мысли. Следующей ступенью станет Blindsight — чип, который поможет слепым людям вновь видеть окружающий мир.В аниме «Психопаспорт» биометрическая безопасность является ключевым элементом порядка и контроля над обществом. Организация «Сивилла» тесно сотрудничает с государством и создает систему, что способна анализировать действия граждан и предупреждать преступления.Может показаться безумием, но американская полиция уже свыше десяти лет тестирует нечто похожее. Одной из самых известных программ стала PredPol. Её алгоритмы базируются на разработках Института чистой и прикладной математики в институте. Основная идея исследований — научиться предсказывать нарушения закона. По мнению ученых, это вполне реально, если проанализировать большой объем данных. Любопытно, что концепция была описана Филипом Диком в рассказе «Особое мнение» еще в середине прошлого века.Примеров беспроводных интерфейсов в фантастических фильмах или аниме великое множество. Один из самых ярких примеров управления жестами можно увидеть в «Экспериментах Лейн» — депрессивном, но глубоком киберпанк-сериале. Когда героиня впервые входит в сеть Wired, система буквально понимает движения девушки, реагируя на жесты.Подумайте об игровых консолях прошлого поколения. Точнее об их дополнениях: Xbox Kinect или PlayStation Move. Вы можете управлять игровым процессом движениями тела. Более того, аналогичная навигация все чаще встречается в смартфонах, когда листать страницы браузера или фотографии в галерее можно одним взмахом руки.