Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max сравнили по качеству съёмки фото и видео

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Вьетнамский YouTube-канал Vật Vờ Studio провёл сравнение камер представленного недавно смартфона Galaxy S24 Ultra с основным конкурентом — iPhone 15 Pro Max. Новинка Samsung показала себя не очень хорошо, уступив флагману Apple как при фотографировании, так и при съёмке видео.Фронтальная камера Galaxy S24 Ultra обладает менее качественной стабилизацией, из-за чего фотографии получаются смазанными, а изображение на видео дёрганным. Цвета менее естественные — белые оттенки уходят в желтизну. С ночной съёмкой у Galaxy S24 Ultra тоже не всё в порядке: фотографии слишком тусклые и тёмные, а яркие вывески оказываются пересвеченными, из-за чего трудно распознать надписи и рисунки. Хорошо показал себя только зум, но при сильном приближении теряется детализация (кажется, что искусственный интеллект пытается дорисовать лишние детали, и это не всегда уместно).Посмотреть на сравнение Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max можно тут:Не исключено, что Samsung будет дорабатывать фотографические возможности своих новых флагманов и выпустит обновлённую прошивку с доработанными алгоритмами для фото- и видеосъёмки.