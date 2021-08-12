Samsung отредактировала официальный документ поддержки своих фирменных часов Galaxy Watch 4. На это обратил внимание ресурс 9to5Google.
Согласно обновленной информации, смарт-часы Samsung Galaxy Watch 4 больше не поддерживают работу с iOS-устройствами. Иными словами, теперь использовать эти часы можно только со смартфонами под управлением Android. Скорее всего, эти изменения произошли после того, как Samsung официально перешла на Wear OS от Google, отказавшить от собственной проприетарной ОС Tizen.
Samsung официально подтвердила, что Galaxy Watch 4 больше не поддерживают работу с iPhone. При этом компания отметила, что для более старых часов ничего не изменилось — то есть, в ОС Tizen сохранится совместимости с iOS. А на Wear OS обновились только самые свежие смарт-часы Galaxy.
Кроме поддержки iOS всех версий, Samsung изменила правила совместимости и для Android-девайсов. В частности, теперь Galaxy Watch под управлением Wear OS не смогут работать со смартфонами, на которых установлен Android старше 6-й версии. Кроме того, смартфон должен иметь не менее 1,5 Гб оперативной памяти. И наконец, Galaxy Watch 4 совместимы только с устройствами, которые оснащены Google-сервисами — это значит, что немало владельцев смартфонов Huawei «пролетают» мимо этих часов.
Ранее мы рассказали о том, что Samsung прекратила поддержку большого числа своих старых смартфонов. И речь не только об обновлениях.
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