Galaxy Watch 7 заткнут за пояс Apple Watch по двум параметрам

Фото: 9to5Google
Компания Samsung готовит несколько моделей смарт-часов седьмого поколения, в которых дебютирует новейший собственный чип бренда. Об этом пишет 9to5Google.
Согласно источнику, речь идет о Galaxy Watch 7 — линейке из трех смарт-часов разной классификации и стоимости. Инсайдеры говорят, что мы увидим Watch 7 Classic, Watch 7 Pro, а также загадочную третью модель, скорее всего в новом квадратном дизайне. Таким образом Samsung предложит покупателю выбор, более широкий, чем есть у Apple: три заметно различающиеся версии часов и минимум два вида дизайна (квадратный и круглый).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
Но самое главное — «железо». Все версии Galaxy Watch 7 будут работать на чипе Exynos W940, впервые в истории Samsung выполненном по 3-нм техпроцессу. Это очень необычно для такого большого бренда — представлять свой первый 3-нм чип именно в часах, а не во флагманском смартфоне.
Напомним, что Apple Watch Series 9 и Ultra 2 работают на чипе S9, который, в свою очередь, является урезанной версией 5-нм SoC Apple A15 Bionic. Чипы с более тонким техпроцессом обычно меньше греются и, что даже важнее для часов, имеют существенно большую энергоэффективность.