Galaxy Watch 7 заткнут за пояс Apple Watch по двум параметрам

Олег

Galaxy
Фото: 9to5Google


Компания Samsung готовит несколько моделей смарт-часов седьмого поколения, в которых дебютирует новейший собственный чип бренда. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, речь идет о Galaxy Watch 7 — линейке из трех смарт-часов разной классификации и стоимости. Инсайдеры говорят, что мы увидим Watch 7 Classic, Watch 7 Pro, а также загадочную третью модель, скорее всего в новом квадратном дизайне. Таким образом Samsung предложит покупателю выбор, более широкий, чем есть у Apple: три заметно различающиеся версии часов и минимум два вида дизайна (квадратный и круглый).

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Но самое главное — «железо». Все версии Galaxy Watch 7 будут работать на чипе Exynos W940, впервые в истории Samsung выполненном по 3-нм техпроцессу. Это очень необычно для такого большого бренда — представлять свой первый 3-нм чип именно в часах, а не во флагманском смартфоне.

Напомним, что Apple Watch Series 9 и Ultra 2 работают на чипе S9, который, в свою очередь, является урезанной версией 5-нм SoC Apple A15 Bionic. Чипы с более тонким техпроцессом обычно меньше греются и, что даже важнее для часов, имеют существенно большую энергоэффективность. 

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Источник:
9to5Google
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