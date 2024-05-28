Galaxy Watch 7 заткнут за пояс все модели Apple Watch, и вот почему



Компания Samsung добьется рекордной автономности в своих будущих смарт-часах, и даже Apple Watch Ultra не сможет тягаться с ними. Об этом пишет Gizmochina.



Согласно источнику, речь главным образом идет о Galaxy Watch 7 Ultra — самых премиальных часах из седьмой линейки, которая будет состоять из трех моделей; некоторые инсайды даже намекают на название Galaxy Watch X. Часы будут доработаны и смогут выдерживать давление, эквивалентное глубине 100 метров, но погружаться едва ли можно будет глубже 40 метров. Аналогичные параметры предлагает Apple Watch Ultra.



Однако в одном часы от Samsung существенно обойдут «яблочные» — автономность. Ожидается, что аккумулятор емкостью 578 мАч в Galaxy Watch 7 Ultra обеспечит рекордные 100 часов работы от одного заряда, тогда как самые «живучие» Apple Watch Ultra предлагают всего 36 часов при сопоставимой емкости в 564 мАч. Всё это благодаря 3-нм чипу Exynos W1000. К слову, две другие модели Watch 7 тоже не будут отставать, и должны обеспечить от 40 до 80 часов автономной работы.