Galaxy Watch 7 заткнут за пояс все модели Apple Watch, и вот почему

Олег

Watch 7


Компания Samsung добьется рекордной автономности в своих будущих смарт-часах, и даже Apple Watch Ultra не сможет тягаться с ними. Об этом пишет Gizmochina.

Согласно источнику, речь главным образом идет о Galaxy Watch 7 Ultra — самых премиальных часах из седьмой линейки, которая будет состоять из трех моделей; некоторые инсайды даже намекают на название Galaxy Watch X. Часы будут доработаны и смогут выдерживать давление, эквивалентное глубине 100 метров, но погружаться едва ли можно будет глубже 40 метров. Аналогичные параметры предлагает Apple Watch Ultra.


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Однако в одном часы от Samsung существенно обойдут «яблочные» — автономность. Ожидается, что аккумулятор емкостью 578 мАч в Galaxy Watch 7 Ultra обеспечит рекордные 100 часов работы от одного заряда, тогда как самые «живучие» Apple Watch Ultra предлагают всего 36 часов при сопоставимой емкости в 564 мАч. Всё это благодаря 3-нм чипу Exynos W1000. К слову, две другие модели Watch 7 тоже не будут отставать, и должны обеспечить от 40 до 80 часов автономной работы. 

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Источник:
Gizmochina
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Комментарии

Mers
+5137
Mers
Я когда свои SE покупал, то они у меня работали ровно трое суток. За Ультру и говорить нечего.
44 минуты назад
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+41
Accelerator Mers
Ты в них отключил что ли всё? Они максимум 1,5 суток работают.
29 минут назад
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