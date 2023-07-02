Galaxy Watch получат важнейшее исправление. Apple, учись!

Компания Samsung анонсировала обновление ПО для своих смарт-часов Galaxy Watch, которое порадует людей с татуировками. Об этом пишет SamMobile.Согласно источнику, сейчас умные часы Galaxy (как и многие другие, в том числе Apple Watch), могут сбоить у пользователей с татуировками на запястье. Чернила в зависимости от их состава и интенсивности нанесения, мешают датчикам часов — при надевании на руку устройство просто не распознает её. Кроме того, периодически глючит измерение пульса и фитнес-функции.Samsung обещает, что во второй половине 2023 года выпустит особое обновление ПО для Galaxy Watch, которое решит эту проблему. Разработчики в курсе бага и уже работают над новой прошивкой для часов. Судя по всему, исправление получат модели Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5, а новое шестое поколение будет выпущено с уже исправленными датчиками.