В «Play Маркете» появился GameHub — бесплатное приложение для запуска ПК-игр на смартфонах и планшетах

В магазине «Play Маркет» появилось приложение GameHub, которое позволяет бесплатно играть в компьютерные игры прямо на устройствах с Android. Ранее оно было известно как GameFusion и распространялось через сайт разработчика — компании GameSir.
- Прямое подключение к Xbox Cloud Gaming
- Запуск локальных потоковых сервисов вроде Steam Link
- Эмуляция Windows-игр на Android-устройстве
Главное преимущество GameHub — простота использования. В отличие от других эмуляторов, здесь не нужно выполнять сложные настройки. Игры без защиты DRM можно просто перетащить на устройство, как обычные файлы. Недавно добавили удобную функцию — загрузку игр прямо из Steam. Достаточно войти в свой аккаунт, и можно скачивать игры из своей библиотеки напрямую с серверов Steam. Прогресс автоматически синхронизируется через Steam Cloud.
Впрочем, не все игры запустятся идеально, а для комфортной игры в требовательные проекты понадобится мощный процессор. В некоторых случаях придётся снижать разрешение и настройки графики. В приложении есть предустановленные настройки — от «Экстремальных» до «Совместимых», которые помогают запустить на смартфоне или планшете почти любые игры для ПК.