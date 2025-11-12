Top.Mail.Ru

В «Play Маркете» появился GameHub — бесплатное приложение для запуска ПК-игр на смартфонах и планшетах

В магазине «Play Маркет» появилось приложение GameHub, которое позволяет бесплатно играть в компьютерные игры прямо на устройствах с Android. Ранее оно было известно как GameFusion и распространялось через сайт разработчика — компании GameSir.

Приложение GameHub предлагает несколько способов игры:

  • Прямое подключение к Xbox Cloud Gaming
  • Запуск локальных потоковых сервисов вроде Steam Link
  • Эмуляция Windows-игр на Android-устройстве


Главное преимущество GameHub — простота использования. В отличие от других эмуляторов, здесь не нужно выполнять сложные настройки. Игры без защиты DRM можно просто перетащить на устройство, как обычные файлы. Недавно добавили удобную функцию — загрузку игр прямо из Steam. Достаточно войти в свой аккаунт, и можно скачивать игры из своей библиотеки напрямую с серверов Steam. Прогресс автоматически синхронизируется через Steam Cloud.

Впрочем, не все игры запустятся идеально, а для комфортной игры в требовательные проекты понадобится мощный процессор. В некоторых случаях придётся снижать разрешение и настройки графики. В приложении есть предустановленные настройки — от «Экстремальных» до «Совместимых», которые помогают запустить на смартфоне или планшете почти любые игры для ПК.
