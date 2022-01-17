



Американский бренд одежды GAP запустил собственный NFT-проект. Он начал торговать виртуальными товарами с оплатой при помощи криптовалюты.



В ассортименте GAP появились виртуальные толстовки с дизайнерскими рисунками, созданными художником Брэндоном Синесом. На рисунках изображён придуманный им персонаж Frank Ape.



Толстовки продаются за монеты Tezos. В пересчёте на фиатную валюту товары стоят от 8 до 415 долларов в зависимости от сложности и красоты рисунка. При покупке особенно дорогих товаров в подарок прилагается несколько толстовок попроще. В дальнейшем толстовки можно перепродавать, то есть имеется перспектива заработка (или риск потерять значительную часть «вложений»). Особо отчаянные могут собрать всю коллекцию толстовок, за это придётся выложить несколько сотен долларов.



Примечательно, что в реальных магазинах GAP некоторые из таких толстовок можно купить намного дешевле, сейчас они продаются по ценам от 25 долларов. Расчёт покупателей может быть на то, что в дальнейшем виртуальные толстовки подорожают, но есть вероятность, что после того, как пройдёт мода на NFT-проекты, они станут никому нужны.







