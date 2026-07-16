Гайд по Зоне Технологий на VK Fest 2026 в Москве

Привет! Это снова мы — iGuides. В этом году нам выпала крутая миссия — быть амбассадорами Зоны Технологий на VK Fest 2026. Мы уже одной ногой шагнули в будущее, когда посещали стенды Санкт-Петербурга. Остался последний и самый главный рубеж — двухдневный фестиваль в Москве.Мы уже изучили карту площадки и ее участников. Уверяем, никаких душных лекций и сложных терминов — каждый сможет стать участником испытаний уже в эти выходные. Будем вашим компасом по ключевым локациям, чтобы вы сразу понимали, куда бежать за порцией адреналина, где размять мозги, а где — сделать самые футуристичные снимки, которые запомнятся на всю жизнь.Начнем с одних из важнейших людей в жизни каждого из нас — медиков. Пироговский университет развернет полноценную интерактивную лабораторию, где каждый сможет примерить халат практикующего врача. Если вы в детстве мечтали спасать жизни, но экзамены стали слишком сложным испытанием, то самое время это пофиксить. Организаторы привезут настоящий медицинский лапароскоп: вы сможете лично провести мини-операцию на симуляторе, координируя движения по экрану. Отличная проверка координации и выдержки. Для тех, кто предпочитает более спокойную обстановку, подготовлены мощные микроскопы, позволяющие детально рассмотреть структуру человеческих клеток. А в соседней зоне психологи вуза предложат пройти необычные тесты и эксперименты, которые помогут лучше понять скрытые особенности вашей личности и работы мозга. Короче, маст-визит для любознательных людей любого возраста.Любителям не только созерцать, но и проникнуться эстетикой киберпанка стоит сразу держать курс на стенд Futurione. Ребята построили невероятную инсталляцию с гигантским светящимся порталом Hypercube и трехмерными картинами, которые буквально стирают грань между миром нашим и тем, что наступит завтра. Это место создано для тех, кто не прочь раствориться в digital-арте. Здесь вы сможете почувствовать себя художником будущего и создать собственный уникальный стиль. Кроме того, на площадке работает локальный ИИ-предсказатель: нейросеть проанализирует и даст забавный технологический прогноз на будущее. А чтобы уйти отсюда не только с красивыми кадрами, но и сувенирами, обязательно загляните к организаторам — без призов не уйдет никто.Стенд МАИ — это настоящий рай для тех, кто грезит небом, космосом и сложными конструкциями. Сюда стоит идти всей семьей, потому что студенты и молодые ученые привезли кучу макетов современных летательных аппаратов и реактивных двигателей, которые можно рассмотреть в мельчайших подробностях. Для геймеров и фанатов виртуальной реальности ребята подготовили собственный эксклюзив — игру «VR-прятки» — это детально воссозданная бродилка по отсекам Международной космической станции. Что вас там ждет — узнаете сами! Если захочется более приземленного, но шумного веселья, собирайте компанию и залетайте на партию в настольный «Айти-крокодил», где придется на пальцах объяснять сложные технические термины. Естественно, не обойдется без классических научных викторин и масштабных розыгрышей фирменного авиамерча.Главным четырехколесным экспонатом фестиваля, без сомнения, станет отечественный электромобиль «Атом». Это первый российский серийный электрокар, созданный с нуля на собственной модульной платформе, и на VK Fest у вас будет редкая возможность познакомиться с ним вживую задолго до того, как он заполонит улицы мегаполисов. Создатели разрешат детально изучить футуристичный салон, оценить эргономику и лично протестировать необычный интерфейс бортового компьютера. Разработчики позиционируют машину как гаджет на колесах, так что любителям умной техники тут точно будет на что посмотреть. Это отличный шанс посидеть за рулем автомобиля будущего, оценить смелые дизайнерские решения отечественных инженеров и сделать крутые фотографии для своих каналов и блогов.Если обычные легковушки вас не впечатляют, то стенд Navio приготовил нечто действительно монументальное. Они привезли на фестиваль огромный беспилотный тягач, который управляется сложнейшим искусственным интеллектом. Но вместо того, чтобы просто читать технические характеристики этого гиганта, разработчики предлагают сыграть в интерактивные игры прямо на лобовом стекле грузовика. Это уникальный опыт взаимодействия с тяжелой техникой, который стирает привычные шаблоны. Локация будет одинаково интересна и суровым айтишникам, желающим оценить алгоритмы автопилота, и детям, которые придут в восторг от стольнеобычного развлечения.Для кинестетиков и любителей тактильных ощущений идеальной точкой притяжения станет интерактивная лаборатория NexTouch. Стенд компании полностью собран из современных сенсорных экранов, дисплеев и панелей самых разных калибров. Здесь действует одно простое правило: все, что вы видите, можно и нужно трогать руками. Вы сможете протестировать скорость отклика экранов нового поколения и поучаствовать в коллективных диджитал-активностях. Это наглядная демонстрация того, как привычные нам интерфейсы меняют общественные пространства, превращаясь в массивные арт-инсталляции.Технологии будущего — это важно, но забота о собственном здоровье — еще важнее. Именно поэтому в технозоне расположился стенд фонда «Шаги». Здесь каждый гость фестиваля сможет сделать паузу между развлечениями, чтобы быстро, анонимно и абсолютно бесплатно сдать экспресс-анализ крови и оперативно проверить ключевые показатели своего организма. Квалифицированные специалисты не только проведут процедуру за пару минут без боли и страха, но и ответят на любые вопросы о здоровье, дадут полезные персональные рекомендации и расскажут, как поддерживать себя в тонусе в условиях бешеного жизненного ритма. Это отличная возможность совместить приятный отдых с полезным чекапом своего тела.Молодые ученые из Сколтеха докажут, что передовая наука — это вовсе не занудство. На их площадке вас ждет знакомство с разработками, о которых еще вчера писали только в зарубежных научных журналах. Чтобы разбавить теорию практикой, команда Сколтеха проведет серию динамичных научных квизов. Это не школьные контрольные, а интерактивные командные игры с каверзными вопросами на понимание того, как устроен наш мир. За правильные ответы и нестандартное мышление организаторы обещают дарить ценные призы, так что выкручивайте мозговую гашетку на максимум и заходите проверить свою смекалку на прочность.Завершает наш гид масштабная площадка Моспрома, посвященная достижениям столичной промышленности. Здесь развернется настоящая мини-фабрика будущего, где каждый гость сможет пройти экспресс-курс молодого инженера. Вам предложат своими руками собрать из деталей мини-модель космического спутного или обучить автономного робота-доставщика. Наставники буквально на пальцах объяснят основы космической инженерии и покажут, как работают промышленные манипуляторы на реальных заводах. А чтобы окончательно закрепить вау-эффект, физики Моспрома проведут серию зрелищных научных экспериментов, от которых гарантированно побегут мурашки даже у тех, кто думает, что удивляться больше нечему.Напомним, что VK Fest встречает гостей 18 и 19 июля на ВДНХ в Москве. В этом году Зона Технологий как никогда богата на яркие события. Так что оставляйте все свои дела на потом и приходите за пополнением знаний и веселого настроения.