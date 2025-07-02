Гайд по зоне технологий на VK Fest в Санкт-Петербурге в 2025 году





Технологии неотрывно связаны с нашей жизнью: приборы и приложения для всего на свете от рабочих табличек до игр на приставке, от заказов еды до написания курсовой. Многие из них уже стали привычными, а с новинками IT можно будет познакомиться в Зоне технологий на VK Fest в Санкт-Петербурге. Технологии неотрывно связаны с нашей жизнью: приборы и приложения для всего на свете от рабочих табличек до игр на приставке, от заказов еды до написания курсовой. Многие из них уже стали привычными, а с новинками IT можно будет познакомиться в Зоне технологий на VK Fest в Санкт-Петербурге. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций

CRAZYBOTS

Evera

Navio

Сколтех

Номикс

ГУАП

ЛАЭС — Ленинградская АЭС

Здесь будут перспективные стартапы, площадки университетов и инженерных команд. Участники феста смогут проследить весь путь от идеи до воплощения, узнают как инновации становятся доступны частью ежедневной рутины.Гости смогут окунуться в VR-мир, изучить основы криптографии и робототехники, узнать об энергии мирного атома и преобразовании импульсов в электромобилях. Все площадки построены по-разному, но каждая из них ориентирована в первую очередь на диалог с посетителем: через развлечение или обучение.СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича не первый год участвует в VK Fest. И в этот раз вуз подготовил игры и мастер-классы, интерактивы и свой фирменный мерч.Шифры и коды, из которых состоит любая коммуникация, легли в основу всего, что ждем посетителей площадки. Криптография? Настолка? А может ликбез — что такое стеганография и какова ее роль в кибератаках?Для тех, кто только выбирает трек своего будущего обучения, будет возможность пообщаться со студентами и преподавателями, побольше узнать о научной деятельности и других активностях.Роботы — не мечты о далеком будущем, а реально работающая уже сейчас технология. Chatty комментирует всё, что угодно, почти как Губерниев, готов вести диалог и в прямом эфире обсуждать происходящее. Также на площадке участники смогут выбрать хексапод и попробовать преодолеть ряд препятствий на трассе. Рядом работает 3D-принтер, штампующий сувениры.В основном наши дороги наполняют большие машины с дизельными или бензиновыми двигателями, есть газовые, но в последнее время всё больше водителей пересаживается на электрокары. Они удобны для города, бесшумны и более экологичны. Evera выглядит как воплощенная технология из будущего и как гоночный болид Формулы 1 1950-х годов. Пока собран прототип в масштабе 1:1, который можно будет детально рассмотреть на одной из площадок. Обещают и модельку поменьше — 1:19. Создатели амбициозны и хотят запустить трехколесную машину в серийное производство.Эта технология беспилотного управления автомобилями всё ближе к воплощению. Причём разработка может применяться как на легковушках, так для грузовиков. Комбинация разных сенсоров (радары, лидары, камеры) позволяет обеспечить обзор без слепых зон. Особенно это интересно в габаритах большегрузов, которые на дороге могут быть потенциально опасны.Разработчики обещают показать самоуправляемый тягач и провести серию открытых лекций, где инженеры поделятся техническими секретами.В Сколковском институте науки и технологий придумали «электронный нос», способный различить запахи, недоступные человеку. Специальный ИИ может оценить, не испортились ли продукты, не вреден ли пластик, используемый для упаковки пищевых продуктов. На площадке гости смогут понаблюдать, как работает нейросеть, поразмышляют, в какой сфере можно применить такие наработки. Обещают, что будет интересно и познавательно.Настольный хоккей, хоккей с мячом, традиционный хоккей с шайбой на льду... а теперь ещё VR-хоккей. Участники надевают шлемы и попадают на виртуальную игру, зрители видят матч на большом экране и болеют за своих фаворитов в мини-турнире по Breakaway VR — Hit first. Разработчики заявляют об иммерсивном геймплее и реалистичной механике движения по льду. Проверить самому или понаблюдать за другими, уютно расположившись на мягком пуфе — до VK Fest есть время решить.Решение задач космического масштаба с помощью инженерных расчетов — одно из немногих направлений, которым обучают в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения. ГУАП не только дает знания, но и вовлекает своих воспитанников в студенческое предпринимательство, помогает разработать коммерчески выгодное предложение, которое сможет конкурировать на рынке. Площадка на VK Fest представит понятным языком различные аэрокосмические дисциплины, а мастер-классы помогут пройти профориентацию для будущих обучающихся.Ленинградская АЭС — единственная атомная электростанция, где действуют энергоблоки двух разных типов. В чем их разница, каков эксплуатационный ресурс каждого реактора, сколько нужно энергии для мегаполиса, например, Санкт-Петербурга — обо всём этом простым и понятным языком расскажут на профильной площадке.Гости зарубятся в настолку, где соберут модель энергоблока, услышат развенчивающие мифы рассказы работников сферы.VK Fest пройдет в Санкт-Петербурге 5-6 июля 2025 года в Парке 300-летия.